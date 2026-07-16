Революция в космической индустрии Индии: частная ракета Викрам-1 готовится к первому полету
Индийская компания Skyroot Аероспаке готовится открыть новую страницу в истории национальной космонавтики. 18 июля ракета-носитель Викрам-1, полностью разработанная частным сектором, впервые отправится на орбиту. Эта миссия является важным поворотным моментом, демонстрирующим потенциал Индии в освоении космоса не только на государственном уровне, но и в сфере частного предпринимательства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
Миссия под названием Аагаман («Прибытие») будет осуществлена с космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. По данным иксбт.ком, специалисты Skyroot Аероспаке успешно завершили все необходимые наземные испытания перед полетом. В настоящее время воздушное и морское сообщение в районе запуска ограничено из соображений безопасности, а все технические системы приведены в состояние готовности к старту.
Генеральный директор компании Паван Кумар Чандна подчеркнул, что этот полет крайне важен для проверки возможностей ракеты в реальных условиях. Какими бы совершенными ни были наземные испытания, точные данные о динамических нагрузках во время полета и состоянии в верхних слоях атмосферы можно получить только в ходе практического запуска. Эти данные послужат основой для дальнейшего совершенствования ракеты.
Технические возможности и полезная нагрузка ракеты Викрам-1Ракета Викрам-1 названа в честь Викрама Сарабхаи, основателя индийской космической программы. Устройство высотой примерно с 7-этажный дом способно вывести на низкую околоземную орбиту до 350 кг полезной нагрузки. Согласно плану первого полета, ракета должна подняться на высоту 450 км и выйти на орбиту с наклонением 60 градусов.
Хотя это испытательный полет, ракета отправится в космос не пустой. На ее борту размещено несколько важных технологических устройств:
- наноспутники дистанционного зондирования Земли компании Грахаа Спаке;
- технологии очистки космического мусора компании Космосерве;
- комплектующие, разработанные компанией ДКубед;
- спутник Skyroot СКОПЭ, который будет собирать подробные телеметрические данные обо всех этапах полета.
По словам операционного директора Skyroot Аероспаке Наги Бхарата Даки, в случае успеха миссии компания планирует наладить регулярные коммерческие запуски. Это укрепит позиции Индии на мировом рынке малых спутников и позволит предлагать международным клиентам доступные и надежные услуги.
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