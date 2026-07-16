Ford представил новый двигатель В8 для гонок Ле Манс 2027 года

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Ford представил новый двигатель В8 для гонок Ле Манс 2027 года

Американский гигант автомобильной промышленности Ford возвращается на 24-часовую гонку Ле Манс, стремясь повторить свои исторические победы. Компания впервые испытала специально разработанный двигатель В8 для нового гиперкара категории ЛМДх, который примет участие в сезоне 2027 года. Этот шаг знаменует собой серьезное стремление бренда к абсолютной победе в легендарной гонке после 58-летнего перерыва. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Новый гоночный автомобиль будет оснащен 5,4-литровым атмосферным двигателем «Коёте» В8, позаимствованным у модели Mustang GT3. Дэн Сэйерс, руководитель подразделения гиперкаров Ford Ракинг, отметил, что при наличии такого знакового двигателя нет необходимости искать альтернативные варианты. Он назвал этот агрегат своеобразным мостом между легендарными победами 1966 года и будущим 2027 года.

Историческое наследие и технологическое сотрудничество

Славная история бренда Ford в гонках Ле Манс напрямую связана с двигателями В8. Все модели GT40, побеждавшие четыре раза подряд в 1960-х годах, были оснащены именно восьмицилиндровыми двигателями. В 1966 и 1967 годах использовались 7,0-литровые агрегаты, а после изменения регламента в 1968 и 1969 годах — 4,9-литровые. Новый проект обогатит эту традицию современными технологиями.

Примечательно, что новый двигатель полностью разрабатывается инженерами Ford. В проекте, наряду со специалистами штаб-квартиры компании в штате Мичиган, принимают участие инженеры проекта Red Булл Ford Повертраинс Formula 1. Такое сотрудничество служит повышению мощности и надежности автомобиля до самого высокого уровня.

Технический регламент и испытания

Согласно правилам ЛМДх, производители должны выбрать одно из четырех утвержденных шасси. Ford выбрал французское конструкторское бюро Орека. Внешний дизайн автомобиля будет выполнен в фирменном стиле бренда. Хотя гибридная система является стандартной, двигатель внутреннего сгорания может быть собственной разработкой каждой компании. По регламенту общая мощность ограничена 671 л.с., и все автомобили будут заднеприводными.

Со следующего месяца Ford начнет полномасштабные испытания гиперкара на различных гоночных трассах Европы. В ходе тестов будут проверены динамика автомобиля, надежность, интеграция гибридной системы и аэродинамические показатели. Этот процесс является решающим этапом в подготовке гоночной машины к реальным условиям.

Состав команды также сформирован из опытных гонщиков. За рулем будут выступать:

  • Себастьян Прио — талантливый британский гонщик;
  • Майк Роккенфеллер — опытный пилот, победитель Ле Манс 2010 года в составе Audi;
  • Логан Сарджент — американский спортсмен, участвовавший в гонках Formula 1 в составе команды Виллиамс.

В настоящее время Прио и Роккенфеллер участвуют в Европейской серии Ле Манс на прототипе Орека ЛМП2, накапливая необходимый опыт для будущей большой гонки. Для Ford этот проект — не только спортивное соревнование, но и возможность в очередной раз продемонстрировать инженерный потенциал бренда на мировой арене.

FordLe MansГиперкарДвигатель V8Автоспорт
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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