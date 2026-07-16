«Мини-тату» на руке сына Мунисы Ризаевой обеспокоило фанатов! (видео)

·51·Культура
«Мини-тату» на руке сына Мунисы Ризаевой обеспокоило фанатов! (видео)

Певица Муниса Ризаева опубликовала на своих страницах в социальных сетях новое видео с участием сына Алекса. На кадрах запечатлено, как артистка проводит время с ребенком.

В описании к посту Муниса Ризаева написала, что сделала сыну «мини-тату». По её словам, Алекс очень любит персонажа Человека-паука, поэтому для него была выбрана временная татуировка именно с этой тематикой.

Видео вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников. Если одни подписчики тепло встретили трогательные моменты между матерью и ребенком, то другие выразили обеспокоенность из-за тату на руке Алекса.

На данный момент певица никак не прокомментировала замечания фанатов.

Муниса РизаеваАлексЧеловек-паук
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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