Трансферная бомба от «Согдианы»: легионер, игравший в Серии А, в Джизаке!
Джизакский клуб «Согдиана» продолжает усиливать состав в летнее трансферное окно. Команда официально объявила о подписании контракта с талантливым сербским атакующим полузащитником Петаром Мичиным.
Zamin.уз представляет подробности этого трансфера и интересные факты о богатой карьере нового легионера.
Детали контракта
Соглашение с 27-летним сербским вингером носит долгосрочный характер и рассчитано до 31 декабря 2027 года. Это свидетельствует о том, что джизакский клуб возлагает большие надежды на нового игрока и связывает с этим легионером свои планы на будущее.
Кто такой Петар Мичин? Хроника его карьеры
Мичин — опытный футболист, успевший поиграть в ряде сильных европейских чемпионатов, включая систему итальянской Серии А и Украинскую Премьер-лигу.
В таблице ниже вы можете ознакомиться с командами, за которые выступал футболист, и его богатой карьерой:
Название клуба
Страна
Статус / Роль
«Войводина», «Чукарички», «Напредак», «Раднички Ниш»
Сербия
Начальные годы карьеры, участие в местном чемпионате
«Удинезе»
Италия
Выступал по контракту в системе клуба Серии А, входящего в топ-5 лиг
«Кьево»
Италия
Выступал на правах аренды
«Середь»
Словакия
Набирался опыта на европейских полях на правах аренды
«Заря» Луганск
Украина
С 2023 года был одним из основных и ведущих игроков команды
Международный опыт: Петар Мичин защищал честь своей страны на международной арене не только на клубном уровне, но и в составе молодежных сборных Сербии У-19 и У-21.
Универсальность на поле: на какой позиции он играет?
Для главного тренера «Согдианы» трансфер Мичина дает огромное тактическое преимущество. Причина в том, что он — универсальный футболист, способный эффективно и опасно действовать на нескольких позициях в атаке:
Основная позиция: Левый вингер (нападающий).
Дополнительные позиции: При необходимости может принести пользу команде в качестве правого вингера и атакующего полузащитника (плеймейкера).
Активность джизакцев на летнем трансферном рынке
В текущем сезоне джизакский клуб поставил перед собой очень высокие цели. «Согдиана» занята планомерным усилением состава в летнее трансферное окно.
Напомним, что до этого трансфера команда также подписала контракт с опытным российским центральным защитником Игорем Голбаном, укрепив линию обороны. Ожидается, что приход Мичина выведет атакующий потенциал команды на новый уровень.
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