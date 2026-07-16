Трансферная бомба от «Согдианы»: легионер, игравший в Серии А, в Джизаке!

Джизакский клуб «Согдиана» продолжает усиливать состав в летнее трансферное окно. Команда официально объявила о подписании контракта с талантливым сербским атакующим полузащитником Петаром Мичиным.

Zamin.уз представляет подробности этого трансфера и интересные факты о богатой карьере нового легионера.

Детали контракта

Соглашение с 27-летним сербским вингером носит долгосрочный характер и рассчитано до 31 декабря 2027 года. Это свидетельствует о том, что джизакский клуб возлагает большие надежды на нового игрока и связывает с этим легионером свои планы на будущее.

Кто такой Петар Мичин? Хроника его карьеры

Мичин — опытный футболист, успевший поиграть в ряде сильных европейских чемпионатов, включая систему итальянской Серии А и Украинскую Премьер-лигу.

В таблице ниже вы можете ознакомиться с командами, за которые выступал футболист, и его богатой карьерой:

Название клуба Страна Статус / Роль «Войводина», «Чукарички», «Напредак», «Раднички Ниш» Сербия Начальные годы карьеры, участие в местном чемпионате «Удинезе» Италия Выступал по контракту в системе клуба Серии А, входящего в топ-5 лиг «Кьево» Италия Выступал на правах аренды «Середь» Словакия Набирался опыта на европейских полях на правах аренды «Заря» Луганск Украина С 2023 года был одним из основных и ведущих игроков команды

Международный опыт: Петар Мичин защищал честь своей страны на международной арене не только на клубном уровне, но и в составе молодежных сборных Сербии У-19 и У-21.

Универсальность на поле: на какой позиции он играет?

Для главного тренера «Согдианы» трансфер Мичина дает огромное тактическое преимущество. Причина в том, что он — универсальный футболист, способный эффективно и опасно действовать на нескольких позициях в атаке:

Основная позиция: Левый вингер (нападающий).

Дополнительные позиции: При необходимости может принести пользу команде в качестве правого вингера и атакующего полузащитника (плеймейкера).

Активность джизакцев на летнем трансферном рынке

В текущем сезоне джизакский клуб поставил перед собой очень высокие цели. «Согдиана» занята планомерным усилением состава в летнее трансферное окно.

Напомним, что до этого трансфера команда также подписала контракт с опытным российским центральным защитником Игорем Голбаном, укрепив линию обороны. Ожидается, что приход Мичина выведет атакующий потенциал команды на новый уровень.