Арчер и Anduril представили новый гибридный летательный аппарат Тундер

Компания Арчер Авиатион, лидер в области авиационных технологий, в сотрудничестве со стартапом в сфере оборонных технологий Anduril представила новый аппарат вертикального взлета и посадки (ВТОЛ) под названием Тундер. Устройство, показанное на авиасалоне Фарнборугх Аиршов в Великобритании, призвано открыть новые возможности не только для военных целей, но и для бизнес-логистики. По данным Иксбт.ком, данный проект представляет собой гибридное решение между городскими аэротакси и военными конвертопланами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главная особенность аппарата Тундер заключается в его силовой установке. Если предыдущее аэротакси Миднигхт от компании Арчер работало полностью на электричестве, то новая модель Тундер оснащена последовательной гибридной системой. Встроенный двигатель внутреннего сгорания вырабатывает энергию для электродвигателей. Такой подход значительно увеличивает дальность полета, что критически важно для выполнения задач на больших расстояниях.

Сочетание военных и коммерческих целей

Компания Anduril описывает этот аппарат как полностью автономный ударный винтокрылый летательный аппарат. Первоначальная версия предназначена для выполнения беспилотных задач и взаимодействия с пилотируемыми самолетами. Однако представители Арчер подчеркивают, что в ближайшем будущем будет представлена и коммерческая версия платформы, что свидетельствует о широком спектре применения технологии.

Тундер не ограничивается только военной сферой. Разработчики планируют использовать аппарат в следующих направлениях:

Грузоперевозки и логистические услуги;

Оперативная доставка в труднодоступные районы;

Дистанционные операции на больших расстояниях;

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время рынок аэротакси переживает определенные финансовые трудности, так как во многих странах еще не получены необходимые разрешения для коммерческих полетов. Например, Арчер сообщила об убытках в размере 217,7 миллиона долларов в первом квартале 2026 года. По этой причине выход компании в оборонный сектор и переход на гибридные технологии могут быть стратегически оправданы.

Для стран с горным рельефом и обширными территориями такие гибридные аппараты ВТОЛ в будущем могут иметь большое значение. В отличие от полностью электрических устройств, гибридные системы позволяют работать дольше и эффективнее в местах с ограниченной инфраструктурой. Сотрудничество между Арчер и Anduril — это важный шаг, который может ознаменовать новую эру в авиационной индустрии.