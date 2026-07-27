Доля электромобилей среди служебных машин превысила 80 процентов

По данным лизинговых компаний, продажи электромобилей в корпоративном секторе превысили целевой показатель правительства в 80% в рамках мандата на автомобили с нулевым уровнем выбросов (ЗЭВ) на 2030 год. Однако специалисты предупреждают, что низкий спрос на розничном рынке и политические изменения могут создать долгосрочные риски для отрасли. На сегодняшний день на этот сектор приходится более трети всех электромобилей в стране. Об этом сообщает Autocar.ко.ук. сообщает .

Спрос на корпоративные автомобили резко вырос после повторного введения в 2020 году сверхнизких налоговых ставок для электромобилей и гибридов (PHEV). Для всех служебных машин устанавливается налогооблагаемая стоимость, которая оценивается в зависимости от выбросов КО2. Поскольку электромобили имеют показатель 0 г/км КО2, для них действуют самые низкие налоговые ставки, что снизило налоговые выплаты в пять раз.

Сокращение налоговых поступлений и рост лизингового рынка

По данным ХМРК, в период с 2020/21 по 2024/25 годы число водителей корпоративных автомобилей выросло на 24% и достигло 920 тысяч человек. Несмотря на рост числа водителей и цен на автомобили, общие налоговые поступления значительно сократились. В настоящее время 75% водителей управляют PHEV или полностью электрическим автомобилем, что снизило среднюю налогооблагаемую стоимость вдвое по сравнению с 2019/20 годом.

Согласно отчету Британской ассоциации автопроката и лизинга (БВРЛА), 47% автопарка членов ассоциации, находящегося в аренде по бизнес-контрактам, а также 90% всех корпоративных заказов в настоящее время приходятся на электромобили. Схемы лизинга с удержанием из заработной платы также выросли на 165% в год и составили 266 816 автомобилей, обогнав аренду по личным контрактам.

Проблемы на розничном рынке и вторичный рынок

Тем не менее, члены БВРЛА обеспокоены нехваткой поддержки каналов розничных продаж. Лишь 20% автомобилей частного лизинга являются электромобилями. Резкие скидки на новые автомобили для выполнения требований мандата ЗЭВ снижают спрос на вторичном рынке, принося компаниям серьезные финансовые убытки при перепродаже трехлетних электромобилей.

Чтобы покрыть убытки и предотвратить рост ежемесячных арендных платежей, лизинговые компании прибегают к услугам вторичного лизинга. Количество подержанных автомобилей в лизинговых парках также значительно выросло, что свидетельствует о необходимости новых подходов для обеспечения общей стабильности на рынке.