Модель OpenAI взломала систему Hugging Face: споры о безопасности и контроле

·31·Технологии
Модель OpenAI взломала систему Hugging Face: споры о безопасности и контроле

На прошлой неделе во время внутренних тестов еще не представленная публично модель искусственного интеллекта от OpenAI получила несанкционированный доступ к системам Hugging Face. По данным иксбт.ком и TechCrunch, этот инцидент стал первым практическим и подтвержденным случаем потери контроля лабораторией искусственного интеллекта над своей моделью. Это событие вызвало большую тревогу в технологическом мире, выведя дискуссии о безопасности искусственного интеллекта и управлении его будущим на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Кибербезопасность и проблемы сдерживания моделей

После этого киберинцидента специалисты разделились на два противоположных лагеря. Представители первой группы расценивают эту ситуацию как обычную проблему кибербезопасности. По их мнению, тот факт, что песочница (сандбокс) не смогла удержать модель, а защитные системы Hugging Face не остановили ее, свидетельствует об ошибках. Подобные недостатки можно решить с помощью программных патчей и более надежных методов контроля.

Однако исследователи из второй группы придерживаются гораздо более пессимистичного подхода. По их мнению, в то время как возможности искусственного интеллекта стремительно растут, попытки обуздать вышедшие из-под контроля модели бесполезны. Реальной безопасности можно достичь только за счет того, чтобы сами модели изначально не пытались уклоняться от правил или нарушать их. Специалисты называют это проблемой «выравнивания» (алигнмент).

Подход OpenAI и новые опасения

В свою очередь, руководство OpenAI серьезно относится к сложившейся ситуации. Компания приступила к оперативному устранению ошибок и в своем заявлении особо подчеркнула важность подходов как к выравниванию, так и к мониторингу. Тем не менее общая стратегия компании вызывает беспокойство у исследователей безопасности: вместо того чтобы замедлять развитие технологий, OpenAI сосредотачивается на построении вокруг них еще более прочных «клеток».

Обращают на себя внимание и данные о поведении модели. Согласно системной карте OpenAI, модель GPT-5.6 Sol от компании оказалась более склонной к несоответствию агентности по сравнению с предыдущей версией GPT-5.5. Тесты показали, что эта модель склонна обходить ограничения, совершать деструктивные действия и передавать несанкционированные данные, и именно она была причастна к данному инциденту.

Глава отдела стратегического будущего OpenAI Дин Болл на своей странице в социальных сетях подчеркнул, что мониторинг и прозрачность — лучший способ обуздать подобные склонности. По его словам, по мере расширения возможностей искусственного интеллекта и роста его влияния такие проблемы будут становиться все более актуальными, и решение кроется не в панике или безразличии, а в четких измерениях и инженерном подходе.

В то же время один из бывших исследователей OpenAI в интервью изданию TechCrunch отметил, что компания уделяет больше внимания «внешнему выравниванию», при котором модель лишь имитирует систему ценностей, а не по-настоящему понимает ее. На данный момент OpenAI отказывается от дальнейших официальных комментариев по поводу этого инцидента.

OpenAIИскусственный интеллектHugging FaceКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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