Компания Geely начала испытания нового роботакси на базе Zeekr 9Кс

·23·Авто
Компания Geely начала испытания нового роботакси на базе Zeekr 9Кс

Компания Као Као, входящая в холдинг Geely, начала тестировать новые автономные роботакси, созданные на базе флагманского кроссовера Zeekr 9Кс. По информации иксбт.ком, данные испытания проводятся в одном из районов китайского города Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Geely. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Если испытания полностью подтвердят свою эффективность, компания планирует вывести данный сервис на коммерческий уровень и в будущем существенно расширить парк беспилотных автомобилей. Этот шаг становится одним из важнейших этапов на пути к массовому внедрению технологий автономного транспорта на автомобильном рынке.

Стандарты автономного управления и возможности флагмана

Напомним, что модель Zeekr 9Кс в свое время стала первым в истории автомобилем, чей интерьер полностью соответствовал национальному стандарту Китая третьего (Л3) уровня автономного вождения. Это обеспечило ему статус одной из ключевых платформ для холдинга Geely в развитии технологий беспилотного транспорта.

Zeekr 9Кс — это флагманский гибридный внедорожник, запущенный в производство в 2025 году и принадлежащий известному китайскому премиум-бренду Zeekr. Автомобиль объединяет в себе огромную мощность, передовые технологии и концепцию роскошного полноразмерного СУВ.

Другие проекты компании Као Као

В настоящее время Као Као не ограничивается роботакси на базе Zeekr 9Кс, а также активно развивает другие перспективные проекты автономного транспорта.

  • Специально разработанный сервис такси Эва Каб
  • Коммерческий беспилотный автомобиль Робо Ван, предназначенный для перевозки грузов
По мнению специалистов, масштабное тестирование подобных технологий может в будущем кардинально изменить рынок пассажирских перевозок и логистики. Тот факт, что у таких ведущих глобальных брендов, как Tesla, пока нет аналогичных гибридных решений роботакси флагманского уровня, еще отчетливее демонстрирует преимущество китайской компании в данном сегменте.

Zeekr 9XGeelyРоботаксиАвтономный транспортКитайские автомобили
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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