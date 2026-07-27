Компания Geely начала испытания нового роботакси на базе Zeekr 9Кс

Компания Као Као, входящая в холдинг Geely, начала тестировать новые автономные роботакси, созданные на базе флагманского кроссовера Zeekr 9Кс. По информации иксбт.ком, данные испытания проводятся в одном из районов китайского города Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Geely. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Если испытания полностью подтвердят свою эффективность, компания планирует вывести данный сервис на коммерческий уровень и в будущем существенно расширить парк беспилотных автомобилей. Этот шаг становится одним из важнейших этапов на пути к массовому внедрению технологий автономного транспорта на автомобильном рынке.

Стандарты автономного управления и возможности флагмана

Напомним, что модель Zeekr 9Кс в свое время стала первым в истории автомобилем, чей интерьер полностью соответствовал национальному стандарту Китая третьего (Л3) уровня автономного вождения. Это обеспечило ему статус одной из ключевых платформ для холдинга Geely в развитии технологий беспилотного транспорта.

Zeekr 9Кс — это флагманский гибридный внедорожник, запущенный в производство в 2025 году и принадлежащий известному китайскому премиум-бренду Zeekr. Автомобиль объединяет в себе огромную мощность, передовые технологии и концепцию роскошного полноразмерного СУВ.

Другие проекты компании Као Као

В настоящее время Као Као не ограничивается роботакси на базе Zeekr 9Кс, а также активно развивает другие перспективные проекты автономного транспорта.

Специально разработанный сервис такси Эва Каб

Коммерческий беспилотный автомобиль Робо Ван, предназначенный для перевозки грузов

По мнению специалистов, масштабное тестирование подобных технологий может в будущем кардинально изменить рынок пассажирских перевозок и логистики. Тот факт, что у таких ведущих глобальных брендов, как Tesla, пока нет аналогичных гибридных решений роботакси флагманского уровня, еще отчетливее демонстрирует преимущество китайской компании в данном сегменте.