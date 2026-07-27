Компания Geely начала испытания нового роботакси на базе Zeekr 9Кс
Компания Као Као, входящая в холдинг Geely, начала тестировать новые автономные роботакси, созданные на базе флагманского кроссовера Zeekr 9Кс. По информации иксбт.ком, данные испытания проводятся в одном из районов китайского города Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Geely. Об этом сообщает Иксбт.ком .
Если испытания полностью подтвердят свою эффективность, компания планирует вывести данный сервис на коммерческий уровень и в будущем существенно расширить парк беспилотных автомобилей. Этот шаг становится одним из важнейших этапов на пути к массовому внедрению технологий автономного транспорта на автомобильном рынке.
Стандарты автономного управления и возможности флагманаНапомним, что модель Zeekr 9Кс в свое время стала первым в истории автомобилем, чей интерьер полностью соответствовал национальному стандарту Китая третьего (Л3) уровня автономного вождения. Это обеспечило ему статус одной из ключевых платформ для холдинга Geely в развитии технологий беспилотного транспорта.
Zeekr 9Кс — это флагманский гибридный внедорожник, запущенный в производство в 2025 году и принадлежащий известному китайскому премиум-бренду Zeekr. Автомобиль объединяет в себе огромную мощность, передовые технологии и концепцию роскошного полноразмерного СУВ.
Другие проекты компании Као КаоВ настоящее время Као Као не ограничивается роботакси на базе Zeekr 9Кс, а также активно развивает другие перспективные проекты автономного транспорта.
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