В Кашкадарье привязали собаку к транспорту и тащили за ним

В социальных сетях широко распространилось еще одно видео, запечатлевшее жестокое обращение с собакой в Кашкадарьинской области. На кадрах видно, как двое парней привязали собаку к мотороллеру марки «Муравей» и волокут ее по дороге.

В начальных фрагментах видео собака пытается бежать за транспортом. Однако на последующих кадрах запечатлено, что, несмотря на то, что животное не шевелится, его продолжают волочить по асфальту. Данный инцидент вызывает резкие возражения и возмущение пользователей в социальных сетях.

Пока правоохранительные органы официально не прокомментировали данное происшествие. Как утверждают некоторые пользователи, хотя видео было снято примерно год назад, лица, запечатленные на нем, до сих пор не привлечены к ответственности. В связи с этим интернет-пользователи просят ответственные ведомства дать правовую оценку ситуации.