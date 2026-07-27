Определен самый красивый гол ЧМ-2026: гол Шомуродова на 2-м месте (видео)
Официально объявлен автор лучшего гола чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года. Потрясающий гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеса Кабрала в ворота Аргентины был признан компанией Hyundai лучшим голом турнира. Приятно отметить, что в этом престижном рейтинге узбекский нападающий Эльдор Шомуродов занял почетное второе место.
Zamin.уз представляет историю исторического гола, захватывающие драматические моменты в Майами и «сказочный» путь к успеху футболиста, который еще 3 года назад использовал мусорные пакеты вместо штор.
1. Драма в Майами: чудо в ворота Мартинеса в 1/32 финала
Матч 1/32 финала между сборными Аргентины и Кабо-Верде, прошедший на стадионе «Майами» в Майами-Гарденс (штат Флорида), превратился в настоящий футбольный триллер. В игре, за которой наблюдали 65 тысяч зрителей, представитель Кабо-Верде Сидни Лопес Кабрал в дополнительное время обыграл Алексиса Мак Аллистера и правой ногой отправил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса, сравняв счет — 2:2.
Хотя в итоге Кабо-Верде уступила со счетом 2:3, этот удар Лопеса Кабрала потряс футбольных болельщиков всего мира.
Тройка лучших голов ЧМ-2026 и историческая награда
Место
Футболист
Сборная
Показатель / Номинация
1-е место (Победитель)
Сидни Лопес Кабрал
Кабо-Верде
Лучший гол турнира (Аргентине)
2-е место
Узбекистан
2-й самый красивый гол турнира
3-е место
Уилсон Исидор
Гаити
3-й самый красивый гол турнира
Исторические преемники награды:
Завоевав эту награду, Лопес Кабрал встал в один ряд с такими легендами мирового футбола, как Макси Родригес, Диего Форлан, Хамес Родригес, Бенжамен Павар и Ришарлисон.
2. Драма при праздновании гола: обморок матери и признание Марсельььо
В моменты, когда был забит гол, на стадионе произошло неожиданное драматическое событие. Когда Лопес Кабрал побежал праздновать гол к своей матери и возлюбленной на трибунах, его мать Тереза упала в обморок от радости и волнения.
Этот случай напомнил исторический момент на полуфинале чемпионата мира 1998 года, когда в обморок упала мать легенды сборной Франции Лилиана Тюрама, забившего гол Хорватии.
Более того, легенда сборной Бразилии и «Реал Мадрида» Марсельььо лично отправил сообщение Кабралу, признавшись, что в итоговом голосовании отдал свой голос именно за его гол:
Сидни Лопес Кабрал о диалоге с Марсельььо:
«Марсельььо — один из моих главных кумиров. Я не поверил своим глазам, когда он сказал мне, что проголосовал за мой гол как за лучший гол турнира. Я выразил ему бесконечную благодарность!»
3. От 5-го дивизиона до героя ЧМ: сказочный взлет
Всего три года назад Сидни Лопес Кабрал играл в 5-м дивизионе Германии (любительская лига) и жил дома, закрывая окна мусорными пакетами вместо штор. Его путь от бедности до футбольных вершин стал одной из самых трогательных и вдохновляющих историй ЧМ-2026.
Впечатления Сидни Лопеса Кабрала о голе:
«Когда я посмотрел вверх и увидел, как мяч летит в верхний угол, я подумал: "Что же я сделал?". Я не мог поверить своим глазам. Каждый мечтает забить гол на чемпионате мира, но забить такой гол великой команде, как Аргентина — это невероятное чувство».
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Тот факт, что потрясающий гол капитана нашей сборной Эльдора Шомуродова на чемпионате мира вошел в тройку лучших, является предметом гордости для всего Узбекистана!
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Как вы считаете, заслуживал ли гол Эльдора Шомуродова 1-го места, или удар футболиста из Кабо-Верде действительно стал лучшим на турнире? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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