Определен самый красивый гол ЧМ-2026: гол Шомуродова на 2-м месте (видео)

·88·Спорт
Определен самый красивый гол ЧМ-2026: гол Шомуродова на 2-м месте (видео)

Официально объявлен автор лучшего гола чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года. Потрясающий гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеса Кабрала в ворота Аргентины был признан компанией Hyundai лучшим голом турнира. Приятно отметить, что в этом престижном рейтинге узбекский нападающий Эльдор Шомуродов занял почетное второе место.

Zamin.уз представляет историю исторического гола, захватывающие драматические моменты в Майами и «сказочный» путь к успеху футболиста, который еще 3 года назад использовал мусорные пакеты вместо штор.

1. Драма в Майами: чудо в ворота Мартинеса в 1/32 финала

Матч 1/32 финала между сборными Аргентины и Кабо-Верде, прошедший на стадионе «Майами» в Майами-Гарденс (штат Флорида), превратился в настоящий футбольный триллер. В игре, за которой наблюдали 65 тысяч зрителей, представитель Кабо-Верде Сидни Лопес Кабрал в дополнительное время обыграл Алексиса Мак Аллистера и правой ногой отправил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса, сравняв счет — 2:2.

Хотя в итоге Кабо-Верде уступила со счетом 2:3, этот удар Лопеса Кабрала потряс футбольных болельщиков всего мира.

Тройка лучших голов ЧМ-2026 и историческая награда

Место

Футболист

Сборная

Показатель / Номинация

1-е место (Победитель)

Сидни Лопес Кабрал

Кабо-Верде

Лучший гол турнира (Аргентине)

2-е место

Эльдор Шомуродов

Узбекистан

2-й самый красивый гол турнира

3-е место

Уилсон Исидор

Гаити

3-й самый красивый гол турнира

Исторические преемники награды:

Завоевав эту награду, Лопес Кабрал встал в один ряд с такими легендами мирового футбола, как Макси Родригес, Диего Форлан, Хамес Родригес, Бенжамен Павар и Ришарлисон.

2. Драма при праздновании гола: обморок матери и признание Марсельььо

В моменты, когда был забит гол, на стадионе произошло неожиданное драматическое событие. Когда Лопес Кабрал побежал праздновать гол к своей матери и возлюбленной на трибунах, его мать Тереза упала в обморок от радости и волнения.

Этот случай напомнил исторический момент на полуфинале чемпионата мира 1998 года, когда в обморок упала мать легенды сборной Франции Лилиана Тюрама, забившего гол Хорватии.

Более того, легенда сборной Бразилии и «Реал Мадрида» Марсельььо лично отправил сообщение Кабралу, признавшись, что в итоговом голосовании отдал свой голос именно за его гол:

Сидни Лопес Кабрал о диалоге с Марсельььо:

«Марсельььо — один из моих главных кумиров. Я не поверил своим глазам, когда он сказал мне, что проголосовал за мой гол как за лучший гол турнира. Я выразил ему бесконечную благодарность!»

3. От 5-го дивизиона до героя ЧМ: сказочный взлет

Всего три года назад Сидни Лопес Кабрал играл в 5-м дивизионе Германии (любительская лига) и жил дома, закрывая окна мусорными пакетами вместо штор. Его путь от бедности до футбольных вершин стал одной из самых трогательных и вдохновляющих историй ЧМ-2026.

Впечатления Сидни Лопеса Кабрала о голе:

«Когда я посмотрел вверх и увидел, как мяч летит в верхний угол, я подумал: "Что же я сделал?". Я не мог поверить своим глазам. Каждый мечтает забить гол на чемпионате мира, но забить такой гол великой команде, как Аргентина — это невероятное чувство».

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Тот факт, что потрясающий гол капитана нашей сборной Эльдора Шомуродова на чемпионате мира вошел в тройку лучших, является предметом гордости для всего Узбекистана!

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Как вы считаете, заслуживал ли гол Эльдора Шомуродова 1-го места, или удар футболиста из Кабо-Верде действительно стал лучшим на турнире? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Эльдор ШомуродовСидни Лопес КабралАргентинаКабо-ВердеHyundai
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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