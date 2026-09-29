Флагманы Honor Magic 9 бьют рекорды продаж в Китае

Компания Honor объявила о старте продаж своей новой линейки флагманских смартфонов Honor Magic 9, и первые результаты показали огромный интерес со стороны рынка. Согласно данным иксбт.ком, новинки пользуются спросом, значительно превышающим ожидания, и уже многократно превзошли показатели предыдущего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно официальному отчету компании, устройства показали высокие результаты уже в первые десять минут после выхода на все основные торговые площадки. В частности, объем онлайн-продаж оказался на 194% выше, чем у линейки Honor Magic 8, представленной в прошлом году, за аналогичный период.

Эксперты отмечают, что модели нового поколения продаются почти в три раза быстрее, чем прошлогодние флагманы. Столь колоссальный успех обусловлен значительным улучшением технических характеристик смартфонов и их адаптацией под нужды пользователей.

Новая серия моделей и их возможности

В новую серию флагманов вошло несколько передовых устройств, включая Honor Magic 9, Магик 9 Супер Эдитион, а также самую продвинутую версию — Магик 9 Pro Max. Каждая модель привлекает покупателей своими техническими преимуществами.

В частности, одна из самых примечательных моделей серии, Магик 9 Pro Max, оснащена самым большим аккумулятором в своей истории. Емкость установленной в смартфоне батареи составляет 11 000 mAh, что делает его одним из самых долгоживущих флагманов на современном рынке.

В то же время базовая модель Honor Magic 9 также получила серьезные обновления по сравнению с предыдущим поколением. Эта модель оснащена двумя мощными 200-мегапиксельными модулями камер, как и версия Pro Max, что позволяет делать снимки высокого качества.

Компактный флагман и его перспективы

Габариты и мощность новой базовой модели также заслуживают внимания. Устройство с диагональю экрана всего 6,37 дюйма выделяется тем, что в нем удалось разместить огромный аккумулятор емкостью 8000 mAh.

Благодаря таким показателям Honor Magic 9 признан полноценным и компактным флагманом, способным конкурировать по размерам с Galaxy S26. Ожидается, что столь уверенный старт на китайском рынке еще больше укрепит позиции бренда на мировом рынке.