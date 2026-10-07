Теннисный мяч задел пролетавшую чайку — дальнейшее состояние птицы удивило (видео)

·73·Мир
Теннисный мяч задел пролетавшую чайку — дальнейшее состояние птицы удивило (видео)

Во время теннисного матча в Австралии произошел неожиданный инцидент. Теннисный мяч, летевший после удара игрока, задел пролетавшую над кортом чайку, в результате чего птица упала на площадку.

На видео, запечатлевшем инцидент, видно, как после удара мяча птица падает на корт, а вскоре к ней подлетают другие чайки.

На другом видео, распространившемся позже, запечатлено, как чайка встает и ходит по корту. По информации аккаунта, опубликовавшего видео, птица пришла в себя после удара.

Данная ситуация широко распространилась в социальных сетях и вызвала различные бурные обсуждения среди пользователей.

Австралийский теннисптицамячспортивные инциденты
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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