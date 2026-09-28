В некоторых смартфонах iPhone 18 Pro выявлена неисправность

·34·Технологии
В некоторых смартфонах iPhone 18 Pro выявлена неисправность

Технические проблемы, с которыми сталкиваются пользователи при эксплуатации флагманских устройств нового поколения, всегда вызывают дискуссии в мире технологий. Как сообщает издание иксбт.ком, в последнее время некоторые iPhone 18 Pro жалуются на неожиданные сбои в работе функции распознавания лиц. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно сообщениям в социальных сетях, данные смартфоны внезапно зависают при неудачной попытке распознавания лица владельца, после чего автоматически перезагружаются. Эта ситуация вызывает определенные неудобства при повседневном использовании и порождает закономерные вопросы у пользователей.

Причины проблемы и официальная реакция

Специалисты отмечают, что возникновение различных мелких программных ошибок в первые месяцы после выхода на рынок мобильных устройств нового типа является обычным явлением. Такие неисправности часто связаны со специфическими сценариями использования, и для их устранения требуется определенное время.

В последних числах сентября Apple представители службы официальной поддержки подтвердили получение обращений по поводу данной проблемы. Согласно результатам предварительного анализа, проведенного специалистами компании, было установлено, что неисправность кроется не в аппаратной части устройства, а в системном программном обеспечении.

Планы на будущее

В настоящее время вся информация об ошибке была передана в инженерный отдел компании. Разработчики активно работают над устранением данной неисправности.

Ожидается, что зависания при распознавании лица и случаи автоматической перезагрузки будут полностью устранены в ближайшем обновлении операционной системы. Пользователям рекомендуется дождаться обновления системы для восстановления стабильной работы.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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