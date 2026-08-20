SpaceX вывела на орбиту более 11 тысяч спутников Starlink

·17·Технологии
SpaceX вывела на орбиту более 11 тысяч спутников Starlink

Сделан очередной важный шаг в освоении космоса и расширении глобальной интернет-сети. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту ещё 24 спутника Starlink. В результате общее число космических аппаратов этой группировки превысило 11 тысяч, что ещё больше укрепило её статус крупнейшей спутниковой сети в мире. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, очередной успешный запуск состоялся с базы Ванденберг в американском штате Калифорния. Для этого компания использовала надёжную ракету-носитель Falcon 9. Запуск ракеты и отделение основных ступеней прошли по плану, без каких-либо неисправностей.

Рекорды повторного использования

Этот полёт в очередной раз подтвердил надёжность многоразовых ракетных технологий. Примерно через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 под номером Б1097 успешно приземлилась на автономную морскую платформу в Тихом океане «Оф Курсе И Стилл Лове Ёу». Для этой ступени ракеты это был двенадцатый успешный полёт.

Эта первая ступень уже участвовала в выполнении ряда ответственных миссий. В частности, её успешно использовали для вывода на орбиту космических аппаратов Твилигхт, Транспортер-17, Сентинел-6Б и НРОЛ-172, а также семи предыдущих партий спутников Starlink. По словам специалистов, такой технологический подход позволяет существенно снизить себестоимость космических запусков.

Глобальная сеть и её масштабы

Сегодня орбитальная группировка Starlink, создаваемая SpaceX, включает значительную часть всех спутников в космосе — примерно две трети. Однако важно отметить, что число более 11 тысяч включает не только полностью работающие аппараты, но и спутники, завершившие срок службы, вышедшие из строя или готовящиеся к постепенному сходу с орбиты.

Несмотря на это, компания продолжает ускоренными темпами развивать проект по обеспечению высокоскоростным интернетом любой точки Земли. К настоящему времени число посадок, выполненных на морские платформы собственной разработки SpaceX, также достигло рекордных значений.

Статистика технологических достижений

Согласно данным, посадка ступени Б1097 в этот раз стала 219-й успешной для специальной платформы «Оф Курсе И Стилл Лове Ёу». В целом для первых ступеней ракет Falcon 9 это была 651-я успешная посадка во всём мире.

Эти показатели стали беспрецедентным результатом для аэрокосмической отрасли, позволяющим компании радикально сократить расходы на выход в космос и резко увеличить частоту запусков. SpaceX продолжает последовательно двигаться к поставленной цели по расширению глобального интернет-покрытия.

SpaceXStarlinkFalcon 9КосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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