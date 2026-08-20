Во время испытания южнокорейской ракеты Себит произошла аварийная ситуация

·20·Технологии
Во время испытания южнокорейской ракеты Себит произошла аварийная ситуация

Южнокорейская аэрокосмическая компания Инноспаке провела первый испытательный полет своей многоцелевой суборбитальной ракеты Себит. Однако аппарат, направлявшийся в космос, отклонился от заданной траектории, из-за чего полет пришлось прервать. По данным иксбт.ком, такие испытания имеют большое значение для выявления технологических недостатков и дальнейшего совершенствования системы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот исторический испытательный полет должен был успешно состояться 19 августа в 16:30 по местному времени с космического центра Алкантара в Бразилии. Себит успешно стартовала с собственной установки, а двигатель заработал в штатном режиме. Тем не менее уже на ранних этапах полета системы управления зафиксировали отклонение от траектории.

Меры безопасности и уничтожение ракеты

Строго соблюдая правила безопасности космодрома и стремясь предотвратить чрезвычайную ситуацию, Военно-воздушные силы Бразилии активировали систему аварийного прекращения полета ФТС (Флигхт Терминатион Сйстем). После срабатывания этого механизма ракета упала в заранее определенный безопасный район моря.

Хотя миссия была прервана до завершения, специалистам Инноспаке удалось собрать важные телеметрические данные о неудачном запуске. В частности, эксперты получили ценную информацию о работе стартового комплекса, силовой установки, а также систем наведения, навигации и управления.

Сотрудничество и дальнейшие планы

Испытание проводилось в сотрудничестве с бразильской государственной компанией АЛАДА, специально созданной для расширения коммерческого использования аэрокосмической инфраструктуры страны. Военно-воздушные силы Бразилии также принимали непосредственное участие в координации операции.

В настоящее время инженеры Инноспаке начали детальный анализ всех собранных телеметрических данных, чтобы установить причины отклонения от траектории. Результаты расследования планируется использовать для дальнейшего совершенствования программного обеспечения и конструкции ракеты Себит, а также повышения надежности и стабильности будущих полетов.

SebitInnospaceИспытания РакетыАэрокосмические ТехнологииБразилия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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