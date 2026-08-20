Во время испытания южнокорейской ракеты Себит произошла аварийная ситуация

Южнокорейская аэрокосмическая компания Инноспаке провела первый испытательный полет своей многоцелевой суборбитальной ракеты Себит. Однако аппарат, направлявшийся в космос, отклонился от заданной траектории, из-за чего полет пришлось прервать. По данным иксбт.ком, такие испытания имеют большое значение для выявления технологических недостатков и дальнейшего совершенствования системы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Этот исторический испытательный полет должен был успешно состояться 19 августа в 16:30 по местному времени с космического центра Алкантара в Бразилии. Себит успешно стартовала с собственной установки, а двигатель заработал в штатном режиме. Тем не менее уже на ранних этапах полета системы управления зафиксировали отклонение от траектории.

Меры безопасности и уничтожение ракеты

Строго соблюдая правила безопасности космодрома и стремясь предотвратить чрезвычайную ситуацию, Военно-воздушные силы Бразилии активировали систему аварийного прекращения полета ФТС (Флигхт Терминатион Сйстем). После срабатывания этого механизма ракета упала в заранее определенный безопасный район моря.

Хотя миссия была прервана до завершения, специалистам Инноспаке удалось собрать важные телеметрические данные о неудачном запуске. В частности, эксперты получили ценную информацию о работе стартового комплекса, силовой установки, а также систем наведения, навигации и управления.

Сотрудничество и дальнейшие планы

Испытание проводилось в сотрудничестве с бразильской государственной компанией АЛАДА, специально созданной для расширения коммерческого использования аэрокосмической инфраструктуры страны. Военно-воздушные силы Бразилии также принимали непосредственное участие в координации операции.

В настоящее время инженеры Инноспаке начали детальный анализ всех собранных телеметрических данных, чтобы установить причины отклонения от траектории. Результаты расследования планируется использовать для дальнейшего совершенствования программного обеспечения и конструкции ракеты Себит, а также повышения надежности и стабильности будущих полетов.