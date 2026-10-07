В Голливуде после исторической сделки появилась империя стоимостью 111 млрд долларов

В Голливуде состоялась грандиозная сделка, способная изменить целую эпоху. Парамунт Скйданке завершила процесс приобретения Варнер Брос. Дисковерй, в результате чего появилась одна из крупнейших медиа- и развлекательных компаний в мире — Скйданке. Общая стоимость сделки с учетом долговых обязательств составила почти 111 миллиардов долларов.

Это не просто слияние компаний. Теперь такие знаменитые проекты, как «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Игра престолов», персонажи ДК, «Миссия: невыполнима», «Матрица», «Барби», «Супермен», «Бэтмен» и многие другие, объединены под одной корпоративной структурой.

Что стоит за сделкой в 111 миллиардов долларов?

Парамунт Скйданке завершила сделку на условиях выплаты акционерам Варнер Брос. Дисковерй по 31 доллару за каждую акцию. Биржевые торги акциями Варнер Брос. Дисковерй как независимой компании были прекращены. Акции же новой компании Скйданке вышли на торги на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером СКЙД.

Стоимость покупки Варнер Брос. Дисковерй в рамках сделки составила около 81 миллиарда долларов, а с учетом долгов общая сумма приближается к 111 миллиардам долларов.

Таким образом, две крупнейшие медиаструктуры Голливуда — Парамунт и Варнер Брос. Дисковерй — объединились в составе одной компании.

Кому теперь принадлежат «Гарри Поттер» и ДК?

После слияния Скйданке получила гигантский портфель контента.

В его состав вошли:

«Гарри Поттер» ;

«Властелин колец» ;

«Игра престолов» ;

ДК и ее популярные персонажи;

«Миссия: невыполнима» ;

«Матрица» ;

«Барби» ;

«Супермен» ;

«Бэтмен» ;

«Звездный путь» ;

«Топ Ган» ;

а также множество телевизионных и кинопроектов.

Под контроль компании перешли не только фильмы, но и крупные стриминговые платформы. Теперь Парамунт+ и HBO Max также входят в единую корпоративную систему. Кроме того, в новый медиаконгломерат влились CNN, КБС Невс, КБС Спортс, ТНТ Спортс и многие телеканалы.

Новый центр силы в Голливуде

Новую компанию возглавит Дэвид Эллисон. Он займет пост председателя и главного исполнительного директора Скйданке, а Инон Креиз будет работать в качестве сопредседателя и исполнительного директора.

Согласно официальным планам компании, Скйданке намерена выпускать не менее 30 высококачественных художественных фильмов и производить свыше 180 телевизионных шоу и сериалов в год. Кроме того, в течение трех лет поставлена цель достичь синергии и экономии затрат как минимум на 6 миллиардов долларов.

Это может превратить новую компанию в еще более грозного игрока в противостоянии с Netflix, Дисней, Amazon и другими крупными конкурентами.

Цена слияния также высока

Появление гигантской медиакомпании повлекло за собой и крупные финансовые обязательства. По данным AP, чистый долг новой компании составит около 80 миллиардов долларов. В связи с этим одна из главных задач Скйданке — наряду с объединением огромного бизнеса эффективно управлять долговой нагрузкой.

Руководство же компании планирует оптимизировать расходы и направить высвободившиеся средства на новый контент, технологии и творческие проекты.

От «Гарри Поттера» до CNN — всё в одних руках

Самое интересное заключается в том, что новая Скйданке теперь — не просто киностудия.

В ее составе собраны голливудские киностудии, стриминговые платформы, телеканалы, новостные сети, спортивный контент и активы, связанные с компьютерными играми.

В этом смысле сделка на 111 миллиардов долларов в буквальном смысле изменила карту Голливуда.

Самые известные франшизы мира, которые еще вчера находились в распоряжении отдельных компаний, сегодня объединены под одной корпоративной крышей.

В Голливуде начинается новая эра

Ожидается, что слияние Парамунт и Варнер Брос. Дисковерй повлияет на расстановку сил в кино- и телевизионной индустрии. Теперь перед Скйданке стоит задача не только управлять известными франшизами, но и повышать их стоимость, привлекать новую аудиторию и оставаться конкурентоспособными в эпоху стриминга.

Однако одно ясно наверняка: такие названия, как «Гарри Поттер», ДК, «Властелин колец», «Игра престолов», «Супермен», «Бэтмен», теперь находятся в составе одной гигантской медиамашины.

Заключив сделку на 111 миллиардов долларов, Скйданке превратилась в один из новых центров силы Голливуда. И теперь главный вопрос звучит иначе: как эта огромная империя изменит судьбу знаменитых франшиз?