Смартфон Sony Xperia 10 ВИИИ появился в тесте Geekbench

Компания Sony готовит очередной смартфон среднего ценового сегмента — модель Xperia 10 ВИИИ. Устройство привлекло внимание любителей технологий сразу после появления первых результатов тестирования, поскольку стало очевидно, что заметных изменений в производительности не будет. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, смартфон нового поколения зарегистрирован в базе данных Geekbench 7.0. Предполагается, что устройство с номером модели КсК-ГХ54 предназначено для европейского рынка.

Результаты бенчмарка и технические характеристики

Согласно записи в базе данных, протестированное устройство набрало 871 балл в одноядерном режиме и 3028 баллов в многоядерном. Эти показатели обеспечивают достаточную производительность для повседневных задач и простых приложений.

Результаты тестирования показали, что смартфон оснащён процессором Qualcomm, а код системной платы указан как паррот. Благодаря этим данным специалистам удалось определить основной компонент устройства.

Как уточняет издание Сумахо Дигест, под внутренним обозначением СМ6475 скрывается процессор Snapdragon 6 Ген 3. Это означает, что Sony решила сохранить в новом устройстве аппаратную платформу, использованную в предыдущем поколении.

Производственная стратегия и ожидания

Процессор изготовлен по 4-нанометровому техпроцессу, а его максимальная частота составляет 2,4 GHz. Этот чип впервые представили в августе 2024 года, поэтому сегодня он уже не считается совершенно новым решением.

Такое решение японского бренда позволит в определённой степени оптимизировать производственные расходы и удержать конечную цену на приемлемом уровне. Однако ожидать резкого скачка или заметного роста производительности по сравнению с предыдущей моделью сложно.

Пока Sony не раскрыла официальную дату презентации нового смартфона и другие технические подробности. Тем не менее первые утечки позволяют составить общее представление о будущем устройстве.