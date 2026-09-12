Компания Xiaomi представила свой новый кроссовер

Компания Xiaomi продемонстрировала еще один примечательный проект на автомобильном рынке. Согласно данным иксбт.ком, в своей модели СкйНомад Н90 Max Эксплорер Эдитион компания применила уникальное решение, которое открывает совершенно новые возможности для автолюбителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инновационный подход и уникальная конструкция

На сегодняшний день этот автомобиль является единственным кроссовером на китайском рынке, оснащенным подъемной крышей. Специалисты отмечают, что данное решение резко отличается от аналогов своей концепцией разработки, оригинальным дизайном и удобством в эксплуатации.

Вместо установки обычного тента или палатки на крышу, инженеры спроектировали багажный отсек как неотъемлемую часть конструкции автомобиля с самого начала. В результате эта часть крыши гармонично сочетается с общим цветом кузова автомобиля.

Аэродинамика и удобство повседневного использования

По сравнению с обычной версией Н90 Max, высота багажника на крыше в комплектации Эксплорер Эдитион увеличена всего на 100 миллиметров. Это практически не влияет на повседневную эксплуатацию автомобиля и сохраняет комфорт в городских условиях.

Также специалистам удалось добиться идеальной оптимизации воздушного потока над крышей. В результате коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составил 0,245, что является одним из лучших показателей среди всех полноразмерных внедорожников.

Двухуровневое пространство и удобства

В поднятом состоянии салон автомобиля превращается в просторное двухуровневое пространство с высотой потолка до 2,29 метра. Это позволяет пассажирам стоять в полный рост внутри автомобиля, предлагая уникальный опыт, который не могут предложить другие современные внедорожники.

Полезная площадь второго уровня составляет 2110×985 миллиметров, а общая площадь — 1,7 квадратных метра. Эта зона выдерживает нагрузку до 200 килограммов и для удобства пользователей оснащена современным кондиционером, системами освещения, портами для зарядки и магнитными зарядными устройствами.