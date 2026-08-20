Xiaomi представила гуманоидного робота нового поколения

·11·Технологии
Xiaomi представила гуманоидного робота нового поколения

На Всемирной конференции по робототехнике в Пекине компания Xiaomi представила своего гуманоидного робота нового поколения. Устройство под названием Xiaomi Тиеда привлекло внимание специалистов передовыми инженерными решениями и возможностями искусственного интеллекта. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, рост нового робота составляет 1,7 метра, а вес — 66 килограммов. Его конструкция поддерживает 66 степеней свободы, что позволяет ему с большей точностью повторять движения человека.

Испытания и достижения на производстве

Как сообщается в ходе презентации, в начале текущего года Xiaomi Тиеда отправили на «стажировку» на автомобильный завод компании. Там робота испытали на станции загрузки самостоятельно срезаемых гаек. После трех месяцев работы показатель успешного выполнения операций достиг 98 процентов. Это всего на 1 процентный пункт меньше результата человека.

По мнению специалистов, в ближайшем будущем ожидается официальное полноценное привлечение этого робота к сложным процессам на автозаводах. Это выведет автоматизацию на промышленных предприятиях на новый уровень.

Логистика и нестандартные задачи

В логистической зоне цеха финальной сборки завода робот освоил еще одну профессию. Там Тиеда сортировал боковые крышки центральной панели управления и складывал коробки с материалами. В ходе работы по этому направлению показатель успешного выполнения операций также составил около 90 процентов.

Инженеры компании не ограничили возможности робота только промышленными задачами. Во время чемпионата мира по ралли 2026 года Тиеда также попробовал себя в роли «флориста». Он брал листья, разбрасывал цветы и передавал их зрителям.

Искусственный интеллект и автономное управление

Во время презентации робот пожимал руки зрителям, приветствовал их и показывал руками жесты в форме сердца. Его способность выполнять такие сложные движения на основе специальной большой языковой модели (LLM) считается одним из главных преимуществ.

Если в большинстве подобных демонстраций используется ручное дистанционное управление, Xiaomi Тиеда самостоятельно понимает ситуацию, осознает поставленную задачу и без внешнего вмешательства выбирает необходимые действия.

XiaomiРобототехникаИскусственный ИнтеллектПромышленностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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