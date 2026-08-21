Назван новый лидер рынка экранов для смартфонов

На мировом рынке смартфонов произошли резкие изменения в многолетнем балансе сил в производстве дисплеев. Как сообщает издание иксбт.ком, в первой половине 2026 года китайская компания БОЭ впервые заняла абсолютное лидерство по поставкам экранов для мобильных устройств, опередив корейского гиганта Samsung Дисплай. Эта перемена показывает, насколько обострилась конкуренция на мировом технологическом рынке и насколько существенно укрепили свои позиции производители из Азии. Об этом Иксбт.ком сообщает .

За первые шесть месяцев текущего года на мировой рынок в общей сложности поставили около 1,12 миллиарда панелей для смартфонов. Это на 2,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая тенденция роста в отрасли свидетельствует о том, что спрос на мобильные устройства нового поколения остается стабильным.

Лидерство БОЭ на мировом рынке

Китайская компания БОЭ заняла первое место в первой половине текущего года с долей рынка 25,2 процента. За указанный период компания поставила на рынок около 280 миллионов панелей, увеличив темпы роста по сравнению с прошлым годом на 7,1 процента. Эксперты объясняют этот успех прежде всего увеличением доли продукции с особенно передовыми технологиями.

В частности, объем поставок гибких ОЛЭД-дисплеев БОЭ значительно вырос и достиг 81,4 миллиона единиц. Это на 14,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Чтобы в дальнейшем ускорить темпы роста, компания запустила новую производственную линию OLED Г8.6. Сейчас на ней серийно выпускаются экраны среднего размера, а мобильное направление проходит этап испытаний.

Показатели Samsung Дисплай и КСОТ

Samsung Дисплай, долгие годы удерживавшая лидерство на этом рынке, опустилась на второе место, поставив около 170 миллионов панелей. Тем не менее показатели компании немного выросли — на 0,9 процента. Примечательно, что объем производства гибких ОЛЭД-экранов Samsung увеличился на 34,5 процента и достиг примерно 120 миллионов единиц. Главным фактором этого роста стали высокие продажи смартфонов iPhone.

Третье место заняла еще одна крупная китайская компания — КСОТ. Она получила долю рынка 13,4 процента, поставила около 150 миллионов панелей и увеличила объемы роста на 8,9 процента. Основной вклад в успех КСОТ внесли жидкокристаллические дисплеи типа а-Си, однако темпы роста этого направления начали замедляться из-за снижения эффекта от расширения производственных мощностей.