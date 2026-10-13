Устанавливаются камеры контроля автобусных полос

·55·Технологии
Устанавливаются камеры контроля автобусных полос

В Ташкенте устанавливаются специальные камеры для выявления водителей автомобилей, препятствующих движению общественного транспорта. Новая система предназначена для фиксации транспортных средств, нарушающих правила пользования полосой, выделенной для автобусов.

Первые камеры протяженностью 6 километров были установлены по обеим сторонам Ферганского шоссе. Они фиксируют автомобили, въехавшие на полосу для движения автобусов, и предусматривают автоматическое оформление штрафа за нарушение.

Для информации, с 06:00 до 23:00 движение обычных автомобилей по специальной полосе «А» запрещено.

В будущем планируется установить такие камеры контроля и на других основных улицах города Ташкента.

ТашкентАвтобусная полосаФерганское шоссеКамерыШтраф
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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