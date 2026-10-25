Модели iPhone Дуо и iPhone 18 Pro: сегодняшние цены

·106·Технологии
Модели iPhone Дуо и iPhone 18 Pro: сегодняшние цены

Обновлены цены на смартфоны iPhone по состоянию на 25 октября. В список вошли модели iPhone Дуо, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость смартфонов определена в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и типа СИМ-карты.

Цены на iPhone Дуо:

• Версия с 256 ГБ памяти: 3 799 долларов
• Версия с 512 ГБ памяти: 4 599 долларов

Версии Э-СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro

• 256 GB Силвер: 1 549 долларов
• 256 GB Глакиер: 1 559 долларов
• 256 GB Блак: 1 559 долларов
• 256 GB Бургундй: 1 559 долларов
• 512 GB: 1 819 долларов
• 1 TB: 2 899 долларов

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB Блак: 1 739 долларов
• 256 GB Силвер: 1 749 долларов
• 256 GB Глакиер: 1 749 долларов
• 256 GB Бургундй: 1 779 долларов
• 512 GB Блак: 1 999 долларов
• 512 GB Силвер: 2 019 долларов
• 512 GB Глакиер: 1 999 долларов
• 512 GB Бургундй: 2 099 долларов
• 1 TB: 2 699 долларов

Версии СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro

• 256 GB Силвер: 1 549 долларов
• 256 GB Глакиер: 1 579 долларов
• 256 GB Блак: 1 579 долларов
• 256 GB Бургундй: 1 589 долларов
• 512 GB: 1 869 долларов
• 1 TB: 2 799 долларов

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB Глакиер: 1 749 долларов
• 256 GB Блак: 1 749 долларов, по акции
• 256 GB Силвер: 1 759 долларов
• 256 GB Бургундй: 1 799 долларов
• 512 GB Блак: 2 059 долларов
• 512 GB Силвер: 2 089 долларов
• 512 GB Бургундй: 2 079 долларов
• 512 GB Глакиер: 2 099 долларов
• 1 TB Блак: 2 679 долларов
• 1 TB Бургундй: 2 699 долларов
• 1 TB Глакиер: 2 999 долларов
• 1 TB Силвер: 2 999 долларов

Данные цены приведены на 25 октября 2026 года. Стоимость в зависимости от моделей и расцветок в последующие дни может измениться.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxСмартфоны
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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