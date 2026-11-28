В столице Великобритании завершились матчи 3-го тура престижного международного шахматного турнира Лондон Чесс Классик 2026. В соревновании с общим призовым фондом 50 000 фунтов стерлингов (победителю — 15 000 фунтов) действующий чемпион — узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов достойно защищает свой титул.

Результаты Абдусатторова в первых трех турах

В группе «Мастерс» 10 гроссмейстеров борются за победу на протяжении 9 туров. Начав турнир с победы, наш соотечественник в последующих двух встречах разошелся миром с опытными соперниками:

1-й тур: Уверенная победа над местным гроссмейстером Шреясом Роялом .

2-й тур: Ничья с еще одним известным английским шахматистом Майклом Адамсом .

3-й тур: В партии, состоявшейся вчера, были разделены очки с легендарным украинским гроссмейстером-ветераном Василием Иванчуком.

Ситуация в турнирной таблице и матчи 4-го тура

В 3-м туре американец Левон Аронян победил Майкла Адамса и стал единоличным лидером с 2,5 очками. Вслед за ним с 2 очками идут три шахматиста.