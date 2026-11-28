Нодирбек Абдусатторов среди лидеров турнира Лондон Чесс Классик 2026
В столице Великобритании завершились матчи 3-го тура престижного международного шахматного турнира Лондон Чесс Классик 2026. В соревновании с общим призовым фондом 50 000 фунтов стерлингов (победителю — 15 000 фунтов) действующий чемпион — узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов достойно защищает свой титул.
Результаты Абдусатторова в первых трех турах
В группе «Мастерс» 10 гроссмейстеров борются за победу на протяжении 9 туров. Начав турнир с победы, наш соотечественник в последующих двух встречах разошелся миром с опытными соперниками:
1-й тур: Уверенная победа над местным гроссмейстером Шреясом Роялом.
2-й тур: Ничья с еще одним известным английским шахматистом Майклом Адамсом.
3-й тур: В партии, состоявшейся вчера, были разделены очки с легендарным украинским гроссмейстером-ветераном Василием Иванчуком.
Ситуация в турнирной таблице и матчи 4-го тура
В 3-м туре американец Левон Аронян победил Майкла Адамса и стал единоличным лидером с 2,5 очками. Вслед за ним с 2 очками идут три шахматиста.
Показатели
Официальные данные
Формат соревнования и призовой фонд
10 участников, 9 туров; общий фонд — 50 000 фунтов (победителю — 15 000 фунтов)
Единоличный лидер (после 3-го тура)
Левон Аронян (США) — 2,5 очка
Группа преследователей (по 2 очка)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Энди Вудвард, Гавейн Джонс
Матч Абдусатторова в 4-м туре
Сегодня, 28 ноября, черными фигурами он сыграет против 39-летнего англичанина Гавейна Джонса
Матч лидера в 4-м туре
Левон Аронян черными фигурами встретится с Василием Иванчуком
Как вы считаете, сможет ли Нодирбек Абдусатторов, играющий сегодня в 4-м туре черными фигурами против Гавейна Джонса, одержать победу и снова подняться в число лидеров турнирной таблицы?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за узбекскими шахматами и выступлением Нодирбека Абдусатторова в Лондоне!
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