Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду вновь обратился к загадочному знаку «М», который в последние недели привлекает внимание фанатов. Его новый пост в Instagram еще больше усилил догадки о значении этого символа.

В одном из своих последних видео футболист, кажется, выкрикивает «МААААУУ». Именно это слово он оставил и в подписи к публикации. Это заставило поклонников задуматься о том, какой смысл скрывается за этим жестом.

В португальском языке слово «мау» означает «плохой». По этой причине некоторые интерпретируют этот жест Роналду как шутливое предупреждение, то есть в значении «Я опасен».

Ранее фанаты предполагали, что буква «М» может указывать на следующую цель футболиста по количеству забитых голов. По их мнению, этот символ может быть связан с португальским словом «мил» — тысяча.

На данный момент Роналду не дал никаких комментариев относительно истинного значения своего загадочного жеста. Поэтому его новый пост продолжает вызывать множество догадок среди болельщиков.