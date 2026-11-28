В Ташкенте стартовали поединки финального этапа Кубка мира по боксу. В первый день соревнований наш представитель в весовой категории -50 кг Шодиёржон Меликузиев, первым из состава сборной Узбекистана вышедший на ринг, начал свое выступление с уверенной победы.

Явное преимущество в узбекско-казахском дерби

На начальном этапе турнира наш соотечественник встретился с серьезным соперником — Даниялом Сабитом из Казахстана. В ходе напряженного и интересного поединка Шодиёржон Меликузиев, захвативший инициативу благодаря своим точным и уверенным действиям, одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0 и прошел в следующий этап соревнований.

Детали поединка

Показатели Официальные данные Соревнование Финальный этап Кубка мира по боксу (Ташкент) Весовая категория -50 кг Пара Шодиёржон Меликузиев (Узбекистан) — Даниял Сабит (Казахстан) Итоговый результат 5:0 (Шодиёржон Меликузиев прошел в следующий этап)

Как вы считаете, сможет ли Шодиёржон Меликузиев, ярко начавший Кубок мира в Ташкенте, подняться на чемпионский пьедестал в весовой категории -50 кг?

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