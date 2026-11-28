Шодиёржон Меликузиев начал Кубок мира с победы над соперником из Казахстана
В Ташкенте стартовали поединки финального этапа Кубка мира по боксу. В первый день соревнований наш представитель в весовой категории -50 кг Шодиёржон Меликузиев, первым из состава сборной Узбекистана вышедший на ринг, начал свое выступление с уверенной победы.
Явное преимущество в узбекско-казахском дерби
На начальном этапе турнира наш соотечественник встретился с серьезным соперником — Даниялом Сабитом из Казахстана. В ходе напряженного и интересного поединка Шодиёржон Меликузиев, захвативший инициативу благодаря своим точным и уверенным действиям, одержал победу единогласным решением судей со счетом 5:0 и прошел в следующий этап соревнований.
Детали поединка
Показатели
Официальные данные
Соревнование
Финальный этап Кубка мира по боксу (Ташкент)
Весовая категория
-50 кг
Пара
Шодиёржон Меликузиев (Узбекистан) — Даниял Сабит (Казахстан)
Итоговый результат
5:0 (Шодиёржон Меликузиев прошел в следующий этап)
Как вы считаете, сможет ли Шодиёржон Меликузиев, ярко начавший Кубок мира в Ташкенте, подняться на чемпионский пьедестал в весовой категории -50 кг?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с близкими, которые следят за узбекским боксом и самыми важными результатами Кубка мира, проходящего в Ташкенте!
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