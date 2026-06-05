В Узбекистане изменятся правила оплаты проезда в автобусах

В Узбекистане вводятся новые изменения в порядок пользования общественным транспортом.

Согласно данным, с 1 сентября обновятся правила оплаты проезда в автобусах. Теперь пассажиры обязаны сразу оплачивать проезд при входе в транспорт. В противном случае их могут классифицировать как безбилетных пассажиров.

Для пассажиров, не соблюдающих правило, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной десятой части БРВ. По текущим расчетам, эта сумма составляет 41 200 сумов.

По словам ответственных лиц, это нововведение направлено на улучшение дисциплины оплаты в общественном транспорте и повышение качества услуг.

Также в будущем планируется объединить систему оплаты для автобусов, метро и пригородных электропоездов на единой платформе. Ожидается, что это создаст более удобную и быструю систему оплаты для пассажиров.