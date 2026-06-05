В Узбекистане озвучили новые цены на килограмм плова

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике опубликовал результаты «Индекса плова» за май 2026 года. Согласно им, стали известны расчетные стоимости продуктов, необходимых для приготовления одного килограмма плова в регионах страны.

Согласно расчетам,

• Республика Каракалпакстан — 103 557 сумов;

• Андижанская область — 113 198 сумов;

• Бухарская область — 115 466 сумов;

• Джизакская область — 115 970 сумов;

• Кашкадарьинская область — 117 746 сумов;

• Навоийская область — 116 889 сумов;

• Наманганская область — 115 801 сумов;

• Самаркандская область — 119 998 сумов;

• Сурхандарьинская область — 117 800 сумов;

• Сырдарьинская область — 111 471 сумов;

• Ташкентская область — 119 694 сумов;

• Ферганская область — 122 884 сумов;

• Хорезмская область — 114 394 сумов;

• город Ташкент — 125 126 сумов.

Отмечается, что данные показатели сформированы на основе цен на продукты, необходимые для приготовления плова, и не отражают стоимость одного килограмма готового блюда, продаваемого в регионах.

Для справки, «Индекс плова» введен с января 2020 года. В процессе формирования этого индекса изучается объем продуктов, затрачиваемых на приготовление 1 кг плова во всех регионах республики. На этой основе также оценивается средняя стоимость одной порции плова в заведениях общественного питания.

По мнению специалистов, изменения цен на основные ингредиенты плова — рис, мясо, морковь, лук и масло — позволяют отслеживать общую динамику цен на рынке. Кроме того, сравнение затрат на приготовление плова по регионам дает возможность сопоставлять стоимость жизни.

Согласно данным таблицы, в мае ни в одном регионе килограмм говядины не стоил дешевле 100 тысяч сумов. Если в феврале можно было найти мясо по цене около 70–80 тысяч сумов, то сейчас самое дорогое мясо зафиксировано в Ферганской области — 126 972 сума, а самое дешевое — в Республике Каракалпакстан — 103 549 сумов.