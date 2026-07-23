Пятичасовой путь сократится до 2,5 часов! Будет построена новая платная автомагистраль, соединяющая Ташкент и Самарканд

·45·Узбекистан
Пятичасовой путь сократится до 2,5 часов! Будет построена новая платная автомагистраль, соединяющая Ташкент и Самарканд

Время в пути на автомобиле из Ташкента в Самарканд может сократиться вдвое. В Уртачирчикском районе с участием Президента Шавката Мирзиёева дан старт строительству новой платной автомагистрали, соединяющей два города. Сообщается, что после ввода дороги в эксплуатацию время поездки сократится с пяти до 2,5 часов.

Протяженность новой трассы составит 282 километра, а общая стоимость — около 2,2 миллиарда долларов. В каждом направлении будет построено по три полосы движения. На равнинных участках разрешенная скорость движения составит до 150 километров в час.

Автомагистраль будет покрыта не обычным асфальтом, а монолитным бетоном, рассчитанным на интенсивное движение тяжелого транспорта. Вдоль дороги будут построены 92 моста, 28 путепроводов, 60 туннельных переходов, а также водопропускные сооружения.

После завершения проекта пропускная способность дороги составит до 80 тысяч автомобилей в сутки. Ожидается, что равномерное движение позволит сократить расходы на топливо и техническое обслуживание, а также снизить стоимость грузоперевозок на 19–24 процента. Открытие дороги запланировано на 2030 год.

ТашкентСамаркандШавкат МирзиёевУртачирчик
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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