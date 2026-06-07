В Ташкенте вводятся единые тарифы на поезда и автобусы

У миллионов пассажиров, проживающих в столице и прилегающих районах, а также у наших соотечественников, ежедневно выезжающих на работу, есть долгожданная и очень радостная новость, которая значительно облегчит нашу жизнь! В Ташкенте запускается современная интегрированная система для кардинального улучшения общественного транспорта и создания дополнительных удобств для населения при оплате проезда. Согласно новому постановлению правительства, до 1 сентября текущего года будет полностью внедрена система единых тарифов для жителей, прибывающих из пригородов по железной дороге и пересекающих на городской транспорт. Теперь электропоезда (электрички), метро — подземное чудо, и автобусы, украшающие наши улицы, объединятся в рамках единой платежной экосистемы.

Эта новость имеет особое значение, так как поможет пассажирам экономить как время, так и деньги.

ТРИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ

Наиболее важные аспекты этой исторической реформы в общественном транспорте столицы, а также льготы, создаваемые для пассажиров, подробно изложены в следующей специальной таблице:

Направление реформы Вводимые новые правила и нормы Преимущества для болельщиков и пассажиров Единый цифровой платеж Вступают в силу интегрированные тарифы на пригородные электропоезда, метро и автобусы. При пересадке с одного транспорта на другой не будет дополнительных расходов, стоимость проезда значительно снизится. Расширение маршрутов За пределы города, то есть в прилегающие районы До 12 километров Автобусы, следующие по этим направлениям, официально приравниваются к статусу городских маршрутов. Для жителей пригородов поездки будут такими же удобными и по той же цене, что и внутри города. Обновление транспортного парка Все автобусы, современные электробусы и троллейбусы, ввозимые в страну полностью освобождаются от утилизационного сбора. Парки общественного транспорта в кратчайшие сроки пополнятся самыми современными, комфортными и экологически чистыми транспортными средствами.

Эти системные изменения не только в центре столицы, но и для тысяч наших соотечественников, ездящих на работу из районов Ташкентской области, сделают дальнее близким, а тяжелое легким.

Пригородные транспортные перевозки выходят на новый этап

Это постановление, принятое правительством, является одним из важнейших шагов на пути развития Ташкентской агломерации. В частности, отмена утилизационного сбора для импортируемого общественного транспорта обеспечит быстрый вывод на маршруты множества новых автобусов большой вместимости. Перевод пригородных перевозок на расстояние до 12 километров на городской тариф выведет качество пассажирских перевозок в отдаленных районах на новый уровень.

Комментарий Замин: Многие наши соотечественники, приезжающие из областей или пригородов, уставали от необходимости отдельно платить за электричку, затем за метро, а потом за автобус, каждый раз покупая новый билет. Новая интегрированная система полностью положит конец этим проблемам. Спуск с поезда и пересадка на метро или автобус по льготному тарифу по одному билету или транспортной карте — это настоящее европейское и современное удобство. Такие реформы станут мощным стимулом для снижения заторов на улицах Ташкента и побудят людей выбирать общественный транспорт вместо личных автомобилей. Пусть транспорт нашей столицы развивается дальше, а ваш путь всегда будет безопасным!

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