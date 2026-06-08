В Узбекистане опубликован прогноз погоды на неделю

·43·Узбекистан
В Узбекистане опубликован прогноз погоды на неделю

Пока лето уверенно вступает в свои права, согревая страну своим жарким дыханием, неожиданные «капризы» погоды, естественно, интересуют наших читателей. Агентство «Узгидромет» представило очередной подробный прогноз синоптической ситуации, ожидаемой на территории Узбекистана в текущей неделе. По данным синоптиков, хотя в стране на протяжении недели будет преобладать солнечная и жаркая погода, в некоторых областях не исключены кратковременные дожди и пыльные бури.

С подробным прогнозом температур и атмосферных изменений в различных регионах страны на предстоящую неделю вы можете ознакомиться в следующей специализированной сводной таблице:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ПОГОДЫ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Регионы и области

Дни и ожидаемые осадки

Скорость ветра и пыльные бури

Температура воздуха (днем)

Большая часть республики

В среду и четверг облачность будет небольшой, осадков не ожидается.

Скорость ветра периодически 13–18 м/сбудет усиливаться.

В основных регионах +32…+37°К будет тепло.

Каракалпакстан и Бухара

В понедельник в отдельных местах возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

В пустынных районах 8 июня сила ветра 20–22 м/сдостигнет.

В южных областях температура +39°Кподнимется до.

Предгорные и горные районы

8–12 июня пройдут кратковременные дожди. Существует риск селевых паводков!

Во время гроз ожидается усиление ветра.

В горных районах погода будет относительно прохладнее.

Области Ферганской долины

В течение недели в некоторых местах возможны небольшие дожди с грозами.

Ожидается периодический ветер с пыльными бурями.

Сохранится умеренное тепло, характерное для климата долины.

Во вторник в Ташкентской области и районах долины, а также ночью и утром в отдельных пунктах Кашкадарьинской и Самаркандской оазисов прогнозируются кратковременные дожди с грозой.

Какая погода ожидается в столице?

В главном городе — Ташкенте — погода на протяжении недели также не будет однородной. В понедельник днем в столице осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +35…+37 градусов. Однако во вторник, 9 июня, в городе возможны небольшие кратковременные моросящие дожди и грозы. 10–12 июня снова вернется сухая и малооблачная погода. В эти дни температура ночью составит +21…+23, а днем комфортные +33…+35 градусов. В отдельных районах города периодически будет дуть ветер с пылью.

Комментарий Замин: Первый месяц лета начался во всей своей красе. Пыльные бури, ожидаемые на этой неделе, и риск селей в горных районах требуют от всех соотечественников, особенно от тех, кто планирует отдых в предгорьях, определенной осторожности. Тем не менее, дневная жара +33...+37 градусов — это еще не изнуряющий зной июля, а самые приятные и яркие дни лета. Желаем вам провести эту прекрасную неделю в хорошем настроении, правильно питаясь, не находясь долго под солнцем и соблюдая водный баланс!

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УзбекистанУзгидрометКаракалпакстанБухараТашкентская область
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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