В Узбекистане опубликован прогноз погоды на неделю

Пока лето уверенно вступает в свои права, согревая страну своим жарким дыханием, неожиданные «капризы» погоды, естественно, интересуют наших читателей. Агентство «Узгидромет» представило очередной подробный прогноз синоптической ситуации, ожидаемой на территории Узбекистана в текущей неделе. По данным синоптиков, хотя в стране на протяжении недели будет преобладать солнечная и жаркая погода, в некоторых областях не исключены кратковременные дожди и пыльные бури.

С подробным прогнозом температур и атмосферных изменений в различных регионах страны на предстоящую неделю вы можете ознакомиться в следующей специализированной сводной таблице:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ПОГОДЫ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Регионы и области Дни и ожидаемые осадки Скорость ветра и пыльные бури Температура воздуха (днем) Большая часть республики В среду и четверг облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Скорость ветра периодически 13–18 м/сбудет усиливаться. В основных регионах +32…+37°К будет тепло. Каракалпакстан и Бухара В понедельник в отдельных местах возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. В пустынных районах 8 июня сила ветра 20–22 м/сдостигнет. В южных областях температура +39°Кподнимется до. Предгорные и горные районы 8–12 июня пройдут кратковременные дожди. Существует риск селевых паводков! Во время гроз ожидается усиление ветра. В горных районах погода будет относительно прохладнее. Области Ферганской долины В течение недели в некоторых местах возможны небольшие дожди с грозами. Ожидается периодический ветер с пыльными бурями. Сохранится умеренное тепло, характерное для климата долины.

Во вторник в Ташкентской области и районах долины, а также ночью и утром в отдельных пунктах Кашкадарьинской и Самаркандской оазисов прогнозируются кратковременные дожди с грозой.

Какая погода ожидается в столице?

В главном городе — Ташкенте — погода на протяжении недели также не будет однородной. В понедельник днем в столице осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +35…+37 градусов. Однако во вторник, 9 июня, в городе возможны небольшие кратковременные моросящие дожди и грозы. 10–12 июня снова вернется сухая и малооблачная погода. В эти дни температура ночью составит +21…+23, а днем комфортные +33…+35 градусов. В отдельных районах города периодически будет дуть ветер с пылью.

Комментарий Замин: Первый месяц лета начался во всей своей красе. Пыльные бури, ожидаемые на этой неделе, и риск селей в горных районах требуют от всех соотечественников, особенно от тех, кто планирует отдых в предгорьях, определенной осторожности. Тем не менее, дневная жара +33...+37 градусов — это еще не изнуряющий зной июля, а самые приятные и яркие дни лета. Желаем вам провести эту прекрасную неделю в хорошем настроении, правильно питаясь, не находясь долго под солнцем и соблюдая водный баланс!

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