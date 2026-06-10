Расходы на получение разрешений в строительной сфере сократятся вдвое

В нашей стране сделан очередной масштабный и революционный шаг на пути всесторонней поддержки субъектов предпринимательства, создания благоприятной инвестиционной среды для представителей бизнеса и вывода строительной отрасли на современный уровень. Объявлена благая весть, которая порадует инвесторов и строителей, занимающихся созидательной деятельностью в нашей стране. Новый исторический Указ, подписанный нашим Президентом «О мерах по внедрению ориентированного на результат управления в сфере строительства», призван положить конец многим проблемам в отрасли. Этот важный документ направлен на коренное устранение излишних бюрократических преград в строительных процессах, упрощение бумажной волокиты и, самое главное, на значительное снижение финансовой нагрузки на предпринимателей.

Ознакомьтесь с основными и революционными изменениями, которые привносит в нашу жизнь данный указ:

Резкое сокращение финансовых расходов: Согласно новым правилам, расходы предпринимателей на оформление и получение разрешительных документов, необходимых для начала строительства, сокращаются ровно в 2 раза. Это послужит удешевлению себестоимости строительства.

Цифровая и современная система «Единое окно»: С 1 сентября текущего, 2026 года, в отрасли будет запущена совершенно новая система — комплексная государственная услуга по установлению архитектурно-градостроительных требований. Теперь строителям не придется ходить по инстанциям.

Конец излишней бюрократии и бумажной волоките: Если вносимые в проектно-планировочные работы небольшие изменения не оказывают негативного влияния на общую конструкцию, техническую безопасность, мощность и основное назначение (функцию) будущего здания, обязанность многократного согласования этих проектов с территориальными советами полностью отменяется.

Дополнительная возможность для устранения недостатков: В случае выявления какой-либо технической ошибки или недостатков в процессе подачи документов, предпринимателям теперь предоставляется дополнительное время в размере 5 рабочих дней для их спокойного устранения и повторной подачи заявления.

Главная цель этих системных и масштабных реформ — полное устранение дублирующих и отнимающих время этапов при прохождении строительными проектами государственной экспертизы. Благодаря этому процессы реализации новых промышленных и инвестиционных проектов, а также ввода объектов в эксплуатацию в нашей стране ускорятся в несколько раз. Это означает тысячи новых рабочих мест и экономический рост.

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