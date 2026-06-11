Лавандовые поля в Узбекистане привлекают туристов

Чтобы увидеть знаменитые лавандовые поля Прованса во Франции, больше не нужно отправляться в дальнее путешествие. В Узбекистане фиолетовые лавандовые сады также привлекают внимание туристов.

Лавандовые поля, разбитые в Ферганской долине, в частности недалеко от Коканда и Учкуприка, в последние годы становятся центрами экотуризма.

Здесь лаванду выращивают не только ради красивых пейзажей, но и для производства эфирных масел, косметики и медицинской продукции.

Туристы могут прогуляться по лавандовым полям, принять участие в фотосессиях и ознакомиться с продукцией, изготовленной из лаванды.

Специалисты отмечают, что подобные проекты способствуют развитию экотуризма в Узбекистане и делают регионы более привлекательными для путешественников.