Лавандовые поля в Узбекистане привлекают туристов
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Чтобы увидеть знаменитые лавандовые поля Прованса во Франции, больше не нужно отправляться в дальнее путешествие. В Узбекистане фиолетовые лавандовые сады также привлекают внимание туристов.
Лавандовые поля, разбитые в Ферганской долине, в частности недалеко от Коканда и Учкуприка, в последние годы становятся центрами экотуризма.
Здесь лаванду выращивают не только ради красивых пейзажей, но и для производства эфирных масел, косметики и медицинской продукции.
Туристы могут прогуляться по лавандовым полям, принять участие в фотосессиях и ознакомиться с продукцией, изготовленной из лаванды.
Специалисты отмечают, что подобные проекты способствуют развитию экотуризма в Узбекистане и делают регионы более привлекательными для путешественников.
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