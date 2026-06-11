На авторынке Сергели организуют отдельную дорогу для разгрузки пробок

В Ташкенте вокруг автомобильного рынка Сергели организуется отдельная локальная дорога с целью облегчения транспортного движения.

Согласно данным, рынок рассчитан на 5 400 автомобилей, и ежедневно через его въезды и выезды проходит более 1 500 транспортных средств.

Новый проект послужит отделению потока въезжающих и выезжающих с рынка машин от основного дорожного движения. Ожидается, что это уменьшит пробки на улице Янги Сергели.

В рамках проекта также создается отдельная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, нанесена дорожная разметка для более чем 2 тысяч парковочных мест.