На авторынке Сергели организуют отдельную дорогу для разгрузки пробок

·18·Узбекистан
На авторынке Сергели организуют отдельную дорогу для разгрузки пробок

В Ташкенте вокруг автомобильного рынка Сергели организуется отдельная локальная дорога с целью облегчения транспортного движения.

Согласно данным, рынок рассчитан на 5 400 автомобилей, и ежедневно через его въезды и выезды проходит более 1 500 транспортных средств.

Новый проект послужит отделению потока въезжающих и выезжающих с рынка машин от основного дорожного движения. Ожидается, что это уменьшит пробки на улице Янги Сергели.

В рамках проекта также создается отдельная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, нанесена дорожная разметка для более чем 2 тысяч парковочных мест.

ТашкентСергелиАвторынокДорожное движениеИнфраструктура
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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