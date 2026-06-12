Какова разница в стоимости аренды жилья между районами Ташкента?

Ситуация на рынке жилья нашей столицы, в частности с арендой квартир, постоянно меняется и находится в центре внимания как арендодателей, так и наших соотечественников, снимающих жилье. Новые экономические анализы, проведенные по итогам мая текущего года, выявили интересную и неожиданную картину на рынке недвижимости Ташкента. Согласно им, хотя арендная плата за просторные многокомнатные квартиры значительно снизилась, цены на малогабаритное жилье заметно выросли из-за высокого спроса. Главной и самой обсуждаемой особенностью месяца стал ценовой разрыв между центральными и отдаленными районами, достигший рекордных до 650 долларов .

Для удобства наших дорогих читателей мы подробно расширили эти аналитические данные и собрали основные тренды.

Коренные изменения на рынке: кто выиграл, а кто проиграл?

Основные тенденции, наблюдаемые в настоящее время на столичном рынке аренды, сводятся к следующим двум важным факторам:

Сегмент компактного и небольшого жилья: Из-за возросшей потребности в 1-комнатных квартирах их средняя стоимость аренды по сравнению с прошлым месяцем выросла на целых 14,3 процента и составляет в среднем 400 долларов. Самое удивительное, что в Учтепинском районе наблюдался настоящий аномальный рост, и цены на небольшие квартиры подскочили сразу на 32 процента .

Сегмент больших и многокомнатных квартир: Аренда просторных квартир с четырьмя и более комнатами, напротив, до 20 процентов подешевела. Несмотря на это, именно в данном сегменте возникла максимальная финансовая разница между районами. Например, если аналогичная многокомнатная квартира в Мирабадском районе предлагается за 1150 долларов, то в Алмазарском или Чиланзарском районах ее можно найти за 500 долларов (разница в 650 долларов!).

Чтобы получить четкое представление о территориальном дисбалансе и реальной ситуации с ценами в разных частях города, вы можете ознакомиться с аналитической таблицей ниже:

Категория районов Самые популярные районы Цена 1-комнатных квартир Цена многокомнатных квартир Основная тенденция рынка Самые дорогие (элитные) районы Мирабадский, Шайхантахурский от $500 до $600 от $1000 до $1150 В центре цены в два раза выше Доступные районы Сергелийский, Учтепинский, Алмазарский около $350 около $500 Спрос и цены на компактное жилье резко растут

Разница между центром и окраинами достигла двукратного размера

Сегодня дистанция между районами, считающимися самым центром Ташкента, и более отдаленными местами увеличивается с большой скоростью не только географически, но и финансово. Эксперты отмечают, что аренда трехкомнатной квартиры в престижном Мирабадском районе (в среднем 1000 долларов) обходится ровно в два раза дороже, чем аренда аналогичного жилья с такими же условиями и площадью в Сергелийском или Учтепинском районах (в среднем 450 долларов).

Заключение аналитиков: Из-за роста числа студентов, молодых семей и соотечественников, приезжающих в город на работу, спрос на компактные 1-2-комнатные квартиры останется высоким и в ближайшие месяцы. Крупногабаритные и дорогие квартиры в основном остаются в центре внимания иностранных гостей и инвесторов.

Если вы планируете в ближайшее время сдать свое жилье в аренду или ищете уютное место для себя, рекомендуем обязательно учитывать эти изменения в районах.

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