Правда ли, что почти все население Узбекистана пользуется телефоном?

·30·Узбекистан
Правда ли, что почти все население Узбекистана пользуется телефоном?

По данным Национального статистического комитета, в 2025 году 99,3% населения Узбекистана в возрасте 10 лет и старше пользовались мобильными телефонами.

В 2021 году этот показатель составлял 95,7%. В последующие годы доля пользователей мобильных телефонов неуклонно росла.

В 2022 году показатель достиг 97,8%, а в 2023 году — 99,1%. В 2024 году этот уровень сохранился.

Эти цифры показывают, что мобильная связь и цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни в Узбекистане.

УзбекистанСтатистикаМобильная связьТехнологииЦифровизация
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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