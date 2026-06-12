В выходные ожидается жара до 42 градусов

·22·Узбекистан
В выходные ожидается жара до 42 градусов

«Узгидромет» опубликовал новую информацию о погодных условиях, ожидаемых на территории Узбекистана в выходные дни 13–14 июня.

Согласно прогнозам, в пятницу во всех регионах страны сохранится преимущественно ясная и малооблачная погода, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха прогнозируется в пределах 33–36 градусов.

В выходные дни в большинстве регионов также будет преобладать сухая и жаркая погода. Вместе с тем, на северо-западную часть страны со стороны Каспия начнут поступать относительно влажные воздушные массы.

13 июня в Республике Каракалпакстан, ночью и утром 14 июня в Каракалпакстане и Хорезмской области, а во второй половине дня в отдельных районах Навоийской и Бухарской областей возможны кратковременные дожди и грозы.

Ожидается, что температура воздуха в выходные дни составит около 36–38 градусов, в пустынных районах поднимется до 40 градусов, а на крайнем юге страны — до 42 градусов.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 м/с, местами усиливаясь до 13–18 м/с, что может вызвать пыльные бури. В северных и пустынных районах возможны порывы ветра до 20–22 м/с.

В предгорных и горных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы. На эти дни также объявлено предупреждение о селевой и паводковой опасности.

В Ташкенте 12–14 июня сохранится преимущественно ясная и малооблачная погода. Осадков не ожидается. Дневная температура повысится с 33–35 до 36–38 градусов, ночная температура будет в пределах 20–23 градусов.

УзгидрометУзбекистанКаспийКаракалпакстанТашкент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Возможность работы во Франции: предлагается зарплата 1650 евроВозможность работы во Франции: предлагается зарплата 1650 евроСегодня, 15:58Узгидромет предупредил о дождях 13–15 июняУзгидромет предупредил о дождях 13–15 июняСегодня, 15:53Правда ли, что почти все население Узбекистана пользуется телефоном?Правда ли, что почти все население Узбекистана пользуется телефоном?Сегодня, 12:41Какие страны больше всего покупают узбекские ковры?Какие страны больше всего покупают узбекские ковры?Сегодня, 12:32Ожидаются сильные дожди: важное предупреждение для населенияОжидаются сильные дожди: важное предупреждение для населенияСегодня, 08:14Какова разница в стоимости аренды жилья между районами Ташкента?Какова разница в стоимости аренды жилья между районами Ташкента?Сегодня, 08:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита
Внимание! Объявлены Курбан-хайит и дополнительные выходные дни
Внимание! Объявлены Курбан-хайит и дополнительные выходные дни