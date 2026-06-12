В выходные ожидается жара до 42 градусов

«Узгидромет» опубликовал новую информацию о погодных условиях, ожидаемых на территории Узбекистана в выходные дни 13–14 июня.

Согласно прогнозам, в пятницу во всех регионах страны сохранится преимущественно ясная и малооблачная погода, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха прогнозируется в пределах 33–36 градусов.

В выходные дни в большинстве регионов также будет преобладать сухая и жаркая погода. Вместе с тем, на северо-западную часть страны со стороны Каспия начнут поступать относительно влажные воздушные массы.

13 июня в Республике Каракалпакстан, ночью и утром 14 июня в Каракалпакстане и Хорезмской области, а во второй половине дня в отдельных районах Навоийской и Бухарской областей возможны кратковременные дожди и грозы.

Ожидается, что температура воздуха в выходные дни составит около 36–38 градусов, в пустынных районах поднимется до 40 градусов, а на крайнем юге страны — до 42 градусов.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 м/с, местами усиливаясь до 13–18 м/с, что может вызвать пыльные бури. В северных и пустынных районах возможны порывы ветра до 20–22 м/с.

В предгорных и горных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы. На эти дни также объявлено предупреждение о селевой и паводковой опасности.

В Ташкенте 12–14 июня сохранится преимущественно ясная и малооблачная погода. Осадков не ожидается. Дневная температура повысится с 33–35 до 36–38 градусов, ночная температура будет в пределах 20–23 градусов.