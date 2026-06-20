Историческое событие: Верховный суд Узбекистана впервые возглавит женщина

Судебно-правовая система Узбекистана стоит на пороге крупных и исторических перемен. Президентом страны в Сенат Олий Мажлиса Робахон Махмудова была официально представлена на должность Председателя Верховного суда.

Если Сенат одобрит эту кандидатуру, это станет очень важным прецедентом в истории независимого Узбекистана.

Краткий профиль и опыт кандидата

Робахон Махмудова является одним из руководителей, оставивших глубокий след и имеющих большой авторитет в системе государственного управления и судебной власти:

Положение в судебной системе: Она хорошо знакома с этой сферой. В течение многих лет эффективно работала в должности первого заместителя Председателя Верховного суда — председателя коллегии по административным делам.

Лидерство на политической арене: До выдвижения кандидатуры на пост Председателя Верховного суда она занимала должность председателя политического совета социально-демократической партии «Адолат».

Почему это назначение имеет историческое значение?

Гендерное равенство и высокое доверие: До настоящего времени высший судебный орган нашей страны — Верховный суд — ни разу не возглавляла женщина. Признание Робахон Махмудовой достойной этой ответственной должности свидетельствует о выходе роли и статуса женщин в политике и судебной системе Узбекистана на новый уровень.

Данная кандидатура будет рассмотрена сенаторами на очередном пленарном заседании Сената и официально утверждена после голосования. Следим за новыми подробностями.