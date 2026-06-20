В Джалакудуке прошли сильные ливни: кадры в центре внимания

В настоящее время в Джалакудукском районе Андижанской области наблюдаются сильные ливни.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, что осадки выпадают с большой интенсивностью. Сильный дождь привлек внимание местных жителей и стал поводом для обсуждений.

Компетентные органы рекомендуют гражданам быть осторожными, по возможности не оставаться на открытых пространствах и соблюдать правила безопасности.

В данный момент ситуация находится под контролем, ожидается публикация дополнительной информации.