В Джалакудуке прошли сильные ливни: кадры в центре внимания

·4·Узбекистан
В Джалакудуке прошли сильные ливни: кадры в центре внимания

В настоящее время в Джалакудукском районе Андижанской области наблюдаются сильные ливни.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, что осадки выпадают с большой интенсивностью. Сильный дождь привлек внимание местных жителей и стал поводом для обсуждений.

Компетентные органы рекомендуют гражданам быть осторожными, по возможности не оставаться на открытых пространствах и соблюдать правила безопасности.

В данный момент ситуация находится под контролем, ожидается публикация дополнительной информации.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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