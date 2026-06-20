Стало известно, какой объем средств оперируют банки Узбекистана

·17·Узбекистан
Стало известно, какой объем средств оперируют банки Узбекистана

В банковской системе Узбекистана сохраняется доминирование крупных финансовых институтов. По данным Центрального банка, по состоянию на 1 мая 2026 года совокупные активы 34 коммерческих банков страны достигли 962,8 трлн сумов.

Согласно анализу, решающую роль в банковской системе страны играют 12 крупных банков с объемом активов более 30 трлн сумов. На их долю приходится почти 80% всех активов, или 767,6 трлн сумов.

Основная нагрузка в сфере кредитования также ложится на эти банки. Из общего кредитного портфеля банковской системы в размере 629 трлн сумов на долю крупных банков пришлось 521,5 трлн сумов, что составляет 83%.

Сообщается, что в структуре кредитов преобладает долгосрочное финансирование. На сегодняшний день объем долгосрочных кредитов составил 552,8 трлн сумов, из которых 459,6 трлн сумов были выделены крупными банками.

Кроме того, уровень капитализации банков также демонстрирует высокие показатели. Общий капитал системы достиг 144 трлн сумов, из которых 111 трлн сумов приходится на крупнейшие банки.

Согласно отчету Центрального банка, по состоянию на 1 мая текущего года банковская система зафиксировала чистую прибыль в размере 6,9 трлн сумов. Коэффициент адекватности капитала составил 18,4%, что является одним из важных показателей финансовой устойчивости.

Объем вкладов также сохраняет тенденцию к росту. Депозиты населения достигли 170,2 трлн сумов, а средства юридических лиц — 274,2 трлн сумов. Эксперты отмечают, что хотя основная часть средств сосредоточена в крупных банках, депозитная база в средних и малых банках также постепенно расширяется.

УзбекистанЦентральный банк
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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