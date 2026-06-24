В Министерстве энергетики прошли новые назначения
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Мамадаминов Умид Махмудович назначен первым заместителем министра энергетики.
До этого он работал в должности заместителя министра энергетики.
Также заместителем министра энергетики назначен Эгамбердиев Умаржон Усмоналиевич.
Ранее он занимал должность ведущего инспектора в подразделении Специального представителя Президента по вопросам энергетической безопасности.
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