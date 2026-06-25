Вниманию абитуриентов: прием документов завершается сегодня

·2·Узбекистан
Вниманию абитуриентов: прием документов завершается сегодня

Процесс подачи документов в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения Узбекистана на 2026/2027 учебный год завершается сегодня, 25 июня.

Абитуриенты могут подать документы мй.узбмб.уз через платформу онлайн до 23:59. Специалисты рекомендуют не оставлять подачу документов на последние минуты.

По словам юриста и блогера Хушнудбека Худойбердиева, во второй половине дня количество заходящих в систему может резко возрасти.

«Если к концу дня нагрузка на серверы увеличится, не исключены неожиданные технические сбои или замедление работы системы. Поэтому целесообразно завершить регистрацию как можно раньше», — говорит он.

По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, по состоянию на 08:05 25 июня зарегистрировалось 691 тысяча 450 абитуриентов.

Из них 315 тысяч 717 человек или 46,3% составляют мужчины, а 365 тысяч 733 человека или 53,7% — женщины.

В то время как до завершения приема остались считанные часы, абитуриентам, еще не подавшим документы, рекомендуется поторопиться.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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