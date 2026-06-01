Реформа системы высшего образования в Самарканде: 4 вуза будут реорганизованы

·155·Узбекистан
Реформа системы высшего образования в Самарканде: 4 вуза будут реорганизованы
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Принимаются исторические шаги по коренному развитию образовательной системы страны и выводу качества подготовки высококвалифицированных кадров в крупных регионах на новый уровень. Новый официальный указ, подписанный уважаемым Президентом «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности организаций высшего образования в Самаркандской области», положил начало периоду масштабного роста и обновления в научной сфере региона. На основе данного документа ряд престижных вузов древнего и вечно молодого Самарканда оптимизируются, а на их базе будут созданы современные университеты и крупные образовательные центры.

Это поистине радостная новость для жаждущей знаний молодежи — будущего нашего прекрасного края, и для уважаемых преподавателей! Не уходите со страницы, мы подробно расскажем вам, какие вузы объединяются, о создании нового технического университета, ученых, отправляемых за рубеж, и деталях передовой инженерной школы!

Трансформация вузов: Какие учреждения объединяются?

Согласно указу главы государства, в целях расширения внутренних возможностей в сфере образования и повышения эффективности управления, в ряде ведущих образовательных учреждений Самарканда будут проведены следующие реформы:

  • Новый технический университет: На базе известного Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета будет создан совершенно новый и современный Самаркандский государственный технический университет .

  • Направление информационных технологий: В целях адаптации к требованиям цифрового мира Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) будет полностью присоединен к главному вузу региона — Самаркандскому государственному университету (СамГУ).

  • Обновление в сфере педагогики: Ургутский филиал СамГУ будет объединен с Самаркандским государственным педагогическим институтом. На базе этого учреждения теперь начнет свою деятельность специальный Ургутский факультет педагогического института.

  • Объединение экономического образования: Самаркандский филиал Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) будет включен в состав Самаркандского института экономики и сервиса, где будет сосредоточена подготовка экономических кадров.

Эра международного опыта и зарубежных стажировок

В данном документе главной целью определено не просто изменение зданий или названий, а самое главное — вывод качества образования и научного потенциала на мировой уровень.

С этой целью, начиная с 2026/2027 учебного года профессорско-преподавательский состав, деятели науки и докторанты этих высших учебных заведений, переходящих на новую систему, будут направляться государством в самые ведущие и престижные вузы мира, а также в международные научно-исследовательские центры для повышения квалификации и прохождения научных стажировок. Это позволит нашим студентам обучаться по мировым стандартам.

Технологии будущего: создание инженерной школы

В регионе закладывается важный фундамент для развития технических и технологических направлений на основе современных идей. Согласно перспективному плану, указанному в постановлении, начиная с 2027/2028 учебного года при вновь создаваемом Самаркандском государственном техническом университете откроет свои двери совершенно уникальная Передовая инженерная школа интеллектуальных водных технологий .

Направление реформы

С сентября 2026 года

С сентября 2027 года

Научный потенциал и практика

Профессора, преподаватели и докторанты направляются на повышение квалификации в ведущие зарубежные страны.

Инновационные технологии

Начинает работу Передовая инженерная школа интеллектуальных водных технологий.

Будущее науки: Несомненно, эти исторические реформы в ближайшие годы превратят Самарканд в один из крупнейших и современных центров науки, технологий и просвещения не только нашей страны, но и всей Центральной Азии.

Желаем огромных успехов вновь создаваемым университетам, расширяющимся образовательным центрам и нашим молодым ученым, отправляющимся за рубеж, на этом благородном и почетном пути! От всей души поздравляем молодежь Самарканда с этими замечательными возможностями!

Продолжайте следить за самыми актуальными, радостными и достоверными новостями о реформах в системе образования нашей страны вместе с нами, дорогие читатели!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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