Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda Shavkat Mirziyoyevning qo‘lyozuvi tushirilgan video ommalashdi. Unda davlat rahbarining Gruziya prezidentiga bildirgan minnatdorlik so‘zlari aks etgan.
Foydalanuvchilar yozuvning aniq, chiroyli va o‘qishga qulay ekani haqida fikr bildirmoqda. Ko‘plab izohlarda Prezidentning husnixati maqtalgan.
Tarqalgan lavhalarda harflarning bir xil o‘lchamda va tartib bilan yozilgani ko‘rinadi. Shu jihat videoning keng muhokama qilinishiga sabab bo‘lgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…