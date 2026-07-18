Рустам Джураев назначен руководителем Службы государственной безопасности Президента

·63·Узбекистан
Рустам Джураев назначен руководителем Службы государственной безопасности Президента

В руководстве силовых структур Узбекистана произошли очередные важные кадровые перестановки. Рустам Мирзаевич Джураев назначен председателем Службы государственной безопасности Президента, ему присвоено специальное звание генерал-лейтенанта.

Новый руководитель обладает почти сорокалетним опытом работы в правоохранительных органах. Он прошел путь от рядового следователя до министра, командующего Национальной гвардией и первого заместителя министра внутренних дел.

На Рустама Джураева возложена новая задача

В соответствии с соответствующими указами Президента, Рустам Джураев назначен на должность председателя Службы государственной безопасности Президента.

Также отдельным указом главы государства ему было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта. С января 2026 года Джураев занимал должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника Департамента общественной безопасности.

Начинал карьеру в системе уголовного розыска

Рустам Джураев родился в 1968 году в Ташкенте. В 1994 году окончил Академию Министерства внутренних дел.

Джураев начал свою трудовую деятельность в системе уголовного розыска и следствия, в дальнейшем занимал руководящие должности в различных подразделениях МВД.

В 2008–2012 годах работал инспектором и главным инспектором в аппарате Президента. Затем занимал должности заместителя начальника ГУВД города Ташкента, начальника управлений внутренних дел Наманганской и Хорезмской областей.

От министерства до Национальной гвардии

В 2017–2018 годах Рустам Джураев занимал должность министра по чрезвычайным ситуациям.

В 2018–2020 годах работал заместителем министра внутренних дел и начальником ГУВД города Ташкента. В марте 2020 года был назначен командующим Национальной гвардией.

Он возглавлял Национальную гвардию почти шесть лет. В январе 2026 года в связи с переходом на другую работу был освобожден от должности командующего и стал первым заместителем министра внутренних дел — начальником Департамента общественной безопасности.

Алишер Усманов освобожден от должности

До Рустама Джураева Службу государственной безопасности Президента возглавлял Алишер Усманов.

Усманов был освобожден от должности соответствующим распоряжением. Он руководил данной структурой с декабря 2020 года, а до этого работал заместителем председателя Службы государственной безопасности Президента.

Теперь на Рустама Джураева возлагается ответственность за обеспечение безопасности Президента, координацию деятельности службы и реализацию задач, стоящих перед структурой.

Рустам ДжураевУзбекистанТашкентНаманганХорезм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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