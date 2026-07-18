Лионель Скалони раскрыл план на финальный матч против Испании

·41·Спорт
Лионель Скалони раскрыл план на финальный матч против Испании

Сборная Аргентины выйдет на поле против Испании в финале чемпионата мира 2026 года. Перед решающим матчем Лионель Скалони подчеркнул, что игра соперника не является секретом для его команды, однако одной лишь обороны для победы будет недостаточно.

По словам главного тренера Аргентины, команда должна не только ограничить опасные стороны Испании, но и навязать сопернику свою игру.

Испания была изучена заранее

Лионель Скалони сообщил, что тренерский штаб Аргентины начал анализировать сборную Испании еще задолго до финала.

«Мы анализировали Испанию и раньше, так как должны были играть с ними в марте», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он отметил, что с декабря Аргентина изучила всех потенциальных соперников, с которыми могла столкнуться на чемпионате мира.

Поэтому перед финалом внимание уделялось не только Испании.

«Мы хорошо знаем, как они играют»

Скалони заявил, что стиль игры и сильные стороны Испании хорошо известны футбольной общественности.

«Анализировать их заново — не самый правильный путь. Мы хорошо знаем, как играют испанцы, и их сильные стороны известны всем», — сказал он.

Испания выделяется тем, что оказывает давление на соперника за счет контроля мяча, коротких передач и командных действий. Аргентина же постарается максимально ограничить эти преимущества в финале.

Аргентина не будет только обороняться

Скалони подчеркнул, что остановка атак Испании — не единственная задача в финале.

«Мы постараемся нейтрализовать их самые опасные стороны. В то же время мы должны навязать сопернику свою игру», — сказал тренер.

Он добавил, что Аргентина будет использовать тактические приемы, которые считаются эффективными именно против Испании.

Это означает, что действующие чемпионы мира в финале не будут просто ждать ошибок соперника, а попытаются перехватить инициативу.

В финале ожидается исторический результат

Финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной состоится в ночь с 19 на 20 июля.

Встреча начнется в 00:00 по ташкентскому времени.

В случае победы Аргентина станет чемпионом мира в четвертый раз в своей истории. Испания же выйдет на поле, чтобы завоевать Кубок мира во второй раз.

Возьмет ли верх контроль мяча Испании, или план Скалони принесет Аргентине очередной чемпионский титул?

Лионель СкалониАргентинаИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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