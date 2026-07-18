Богатства, принесенные AI: пришло ли время для глобального перераспределения капитала?

·37·Технологии
Богатства, принесенные AI: пришло ли время для глобального перераспределения капитала?

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) приводит к беспрецедентной концентрации богатства в мировой экономике. Однако, по мнению Нила Римера, основателя Индекс Вентурес и одного из самых успешных венчурных инвесторов последнего десятилетия, перераспределение этих огромных средств между слоями общества в ближайшем будущем неизбежно. Он подчеркивает, что этот процесс произойдет либо через добровольную благотворительность, либо через принудительные законодательные меры. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Подобное заявление Римера стало неожиданностью для мира венчурного капитала. За последние тридцать лет Индекс Вентурес инвестировала в такие крупные проекты, как Фигма и Виз, получив миллиарды долларов прибыли. Тем не менее, опытный инвестор настаивает на том, что лидеры технологической сферы должны проявлять инициативу в возвращении богатства обществу. В противном случае налоговое бремя и законодательные ограничения, вводимые государствами, могут сделать этот процесс весьма болезненным.

Кризис культуры благотворительности

В настоящее время наблюдается снижение традиции благотворительности среди богатейших людей мира. Например, инициатива «Те Гивинг Пледге», основанная в 2010 году Биллом Гейтсом и Уорреном Баффеттом (обещание миллиардеров жертвовать половину своего состояния на благотворительность), теряет свою привлекательность. Если в первые годы к этому обещанию присоединились сотни семей, то к 2024 году зарегистрировалось всего четыре новых участника.

В этом вопросе у богатейшего человека мира Илона Маска свой взгляд. Он считает, что работа и инновации, осуществляемые его компаниями (Tesla, SpaceX), сами по себе являются величайшей формой благотворительности. Такой подход становится новым трендом в мире технологий: богатые предпочитают не просто раздавать деньги, а инвестировать их в новые стартапы.

Риск принудительного распределения и налогов

В условиях сокращения добровольной благотворительности правительства начали принимать меры по принудительному перераспределению богатства. Например, в штате Калифорния вынесен на голосование вопрос о введении единовременного 5-процентного налога на богатство для миллиардеров. Это вынуждает многих технологических гигантов менять штаб-квартиры. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж уже переехали в штат Флорида.

Планы компании OpenAI по выходу на биржу (IPO) в 2027 году также, как говорят, частично связаны с этими налоговыми изменениями. Если новый налоговый закон вступит в силу, он будет учитывать активы физических лиц по всему миру. По этой причине среди сотрудников АИ-компаний, таких как Anthropic, преобладает настрой направлять капитал в новый бизнес, а не на благотворительность.

В заключение можно сказать, что эпоха искусственного интеллекта приносит не только технологические, но и социально-экономические вызовы. Как предупреждают эксперты, такие как Нил Ример, если справедливое распределение богатства не произойдет добровольно, вмешательство государства может создать неблагоприятные условия для владельцев крупного капитала. Это неизбежно окажет серьезное влияние на инвестиционный климат на мировом технологическом рынке.

Искусственный ИнтеллектIndex VenturesНил РимерБлаготворительностьНалоги
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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