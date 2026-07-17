Сколько вызовов приняла служба 103 в период аномальной жары?

Несмотря на аномально жаркие дни, наблюдаемые в Узбекистане, количество вызовов службы скорой медицинской помощи резко не возросло. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за последние 4 дня аномальной жары в службу 103 по всей республике поступило в общей сложности 166 726 вызовов. Все обращения были приняты в установленном порядке, а пациентам своевременно оказана экстренная медицинская помощь.

Директор Республиканского центра скорой медицинской помощи Абдувоитжон Гафуров подчеркнул, что жаркая погода особенно опасна для граждан с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии, болезни дыхательных путей и сахарный диабет, а также для пожилых людей, беременных женщин и детей. Поэтому крайне важно держать их здоровье под постоянным медицинским наблюдением и при необходимости оказывать неотложную помощь.

По словам специалиста, несмотря на сильный зной, динамика вызовов в эти дни остается стабильной. Это свидетельствует о том, что рекомендации, данные населению ответственными ведомствами через средства массовой информации и социальные сети по соблюдению мер предосторожности в условиях аномальной жары, принесли свои плоды. В связи с этим количество обращений существенно не увеличилось по сравнению с периодом 9–12 июля.

Врачи рекомендуют населению не выходить на улицу без необходимости в самые жаркие часы дня, употреблять достаточное количество воды, ограничить потребление жирной, жареной и слишком соленой пищи, отдавая предпочтение легкоусвояемым продуктам и овощным салатам.