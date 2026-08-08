Ўзбекистонда соатига 450 км учадиган дрон тутувчиси яратилди (видео)

·102·Техно
Ўзбекистонда соатига 450 км учадиган дрон тутувчиси яратилди (видео)
Қисқача

Ўзбекистонлик ёш муҳандислар «Шунқор-88» номли дрон-тутувчи қурилмани тақдим этди, у соатига 450 кмгача тезликда ҳаракатланиши ва 8–10 км масофадаги хавфли дронларга қарши қўлланиши кўзда тутилган. Ишланма Билолхон Исмоилов ва унинг жамоаси томонидан «Келажак муҳандислари» лойиҳаси доирасида намойиш қилинди.

Ўзбекистонлик ёш муҳандислар ҳаводаги хавфли учувчисиз аппаратларга қарши мўлжалланган янги ишланмани тақдим этди. «Келажак муҳандислари» лойиҳаси доирасида намойиш қилинган «Шунқор-88» дрон-тутувчи қурилмаси тезлиги ва, айниқса, ишлаб чиқариш таннархи билан қизиқиш уйғотмоқда.

Лойиҳа тақдимотида келтирилган маълумотларга кўра, қурилма соатига 450 километргача ҳаракатланиши ва бир неча километр масофадаги хавфли дронларга қарши қўлланиши кўзда тутилган. Энг катта интрига эса бошқа рақамда — муаллифлар уни анъанавий ҳаво мудофааси воситаларига нисбатан анча арзон ечим сифатида кўрсатмоқда.

Ёш муҳандислар қандай ечим таклиф қилди?

Ишланма Билолхон Исмоилов ва унинг жамоаси томонидан ҳаво хавфсизлигини таъминлашга қаратилган муҳандислик лойиҳаси сифатида намойиш этилди.

Тақдимотдаги маълумотларга кўра, «Шунқор-88»:

— соатига 450 кмгача тезликка эриша олади;

8–10 км масофадаги хавфли дронларга қарши қўлланиш учун мўлжалланган;

— ҳаводаги кичик нишонларга қарши нисбатан арзон восита сифатида ишлаб чиқилмоқда.

Бу кўрсаткичлар ҳозирча лойиҳа муаллифлари тақдим этган характеристикалар ҳисобланади. Очиқ расмий манбаларда қурилманинг мустақил синов натижалари ёки серияли ишлаб чиқаришга ўтгани ҳақида маълумот берилмаган.

Энг катта фарқ — нархда

Лойиҳа тақдимотида анъанавий ҳаво мудофааси ракетасидан фойдаланиш қиймати айрим ҳолатларда 2–5 миллион долларгача етиши мумкинлиги таъкидланган.

«Шунқор-88»нинг тахминий ишлаб чиқариш қиймати эса 20–50 минг доллар оралиғида баҳоланмоқда.

Албатта, ҳаво мудофааси ракеталари тури, вазифаси ва имкониятлари бўйича бир-биридан кескин фарқ қилади. Шунинг учун ушбу рақамларни тўғридан-тўғри барча ПВО тизимлари билан универсал таққослаш тўғри бўлмайди.

Бироқ лойиҳанинг асосий ғояси тушунарли: нисбатан арзон дронни йўқ қилиш учун ундан ўнлаб ёки юзлаб марта қиммат воситани ишлатиш ўрнига арзонроқ махсус платформа яратиш.

Нега бундай технологияларга қизиқиш кучаймоқда?

Сўнгги йилларда учувчисиз аппаратлар технологияси кескин ривожланди. Арзон ва кичик дронларни аниқлаш ҳамда уларга қарши самарали, иқтисодий жиҳатдан мақбул ечим топиш муҳандисликнинг алоҳида йўналишига айланмоқда.

«Келажак муҳандислари» фестивалининг расмий дастурида ҳам дронлар, масофадан бошқариладиган платформалар, автоном тизимлар ва авиация технологиялари устувор йўналишлар қаторига киритилган. 2026 йилги фестиваль 28–30 апрель кунлари ўтказилган ва унда муҳандислик ишланмалари учун махсус кўргазма ташкил этилган.

Шунингдек, ТАТУ расмий канали фестивалда Билолиддин Исмоилов бошчилигидаги «FastDrones» жамоаси халқаро дрон-рейсинг мусобақасида биринчи ўринни эгаллаганини хабар қилган.

Прототипдан амалий тизимгача ҳали катта йўл бор

«Шунқор-88» каби ишланмаларнинг ҳақиқий қиймати фақат тақдимотдаги техник рақамлар билан эмас, кейинги синовлар орқали аниқланади.

Муҳандислик прототипи амалда қўлланадиган маҳсулотга айланиши учун хавфсизлик, барқарорлик, ишончлилик ва турли шароитлардаги натижалар текширилиши зарур. Шундан кейингина унинг ҳақиқий иқтисодий самарадорлигига баҳо бериш мумкин бўлади.

Шу сабаб ҳозир «Шунқор-88»ни тайёр ҳаво мудофааси тизими сифатида эмас, ёш ўзбекистонлик муҳандислар таклиф қилаётган истиқболли концепция сифатида баҳолаш тўғрироқ.

Агар эълон қилинган кўрсаткичлар кейинги синовларда тасдиқланса ва лойиҳа такомиллаштирилса, унинг энг катта афзаллиги айнан иқтисодий самарадорлик бўлиши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонШунқор-88Билолхон Исмоилов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди