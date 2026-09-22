Возможности обращения в суд могут быть расширены: Президенту представлены новые предложения

·45·Узбекистан
Возможности обращения в суд могут быть расширены: Президенту представлены новые предложения

В Узбекистане в рамках дальнейшего совершенствования системы административного судопроизводства предлагается расширить возможности судебной защиты прав граждан. В частности, были рассмотрены предложения по внедрению 4 видов исковых заявлений, направленных на предотвращение нарушений прав, возможности прямого обращения в суд по решениям некоторых госорганов и подачи бессрочных исков о признании правонарушений со стороны госорганов.

В Узбекистане на повестку дня вынесен вопрос об усилении механизмов судебной защиты в правовых отношениях между гражданином и государственным органом.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по развитию административного судопроизводства.

В ней по внедрению около 15 новых правовых институтов были рассмотрены предложения.

Самое примечательное — часть новых механизмов направлена на то, чтобы предоставить гражданам возможность судебной защиты не после того, как право было нарушено, а уже в момент возникновения угрозы его нарушения.

Можно будет обращаться в суд до нарушения права

Среди предлагаемых изменений для граждан внедрение 4 видов исковых заявлений есть вопрос.

Основная цель этого механизма — не ограничиваться восстановлением прав после их нарушения, а в определенных случаях расширить возможности использования судебной защиты для предотвращения нарушений.

То есть, судебная защита должна стать не только средством устранения последствий правонарушений, но и механизмом превентивной защиты прав.

Будет предоставлена возможность требовать признания правонарушения госоргана

Еще одно важное предложение касается права граждан на обращение в суд на государственные органы.

Согласно предложению, предоставление гражданину права бессрочно обращаться в суд с требованием признать факт совершения госорганом правонарушения предусматривается.

Если эта норма будет принята, гражданин сможет поднять вопрос о признании судом действий или бездействия госоргана незаконными в конкретной ситуации.

Важный аспект здесь заключается в том, что предложение не предусматривает установления срока для такого обращения.

Нормативные акты хокимиятов также могут попасть под судебный контроль

На презентации также был рассмотрен вопрос обжалования нормативно-правовых актов органов местной государственной власти.

Согласно предлагаемому порядку, гражданам право прямого обращения в суд планируется предоставить.

Этот механизм направлен на усиление судебного контроля за законностью нормативных решений, принимаемых на местном уровне.

На практике это создает важный вопрос для гражданина: если нормативно-правовой акт органа местной власти затрагивает его права и интересы, расширяется возможность его оценки через суд.

Еще одна мера в отношении госоргана, если решение суда не исполняется

На презентации также отдельно рассмотрен вопрос обеспечения исполнения судебных решений.

Согласно предложению, если госорган не исполняет решение суда, на него будет наложен штраф.

Если и после этого решение суда не будет исполнено, предлагается внедрить механизм уведомления прокурора.

Эта инициатива показывает, что дело не заканчивается принятием судебного документа, важно и его фактическое исполнение.

Направление, связанное со стратегией «Правосудие – 2030»

Данные предложения по развитию административного судопроизводства рассматриваются в рамках более широких реформ, направленных на совершенствование судебно-правовой системы.

В августе Президенту Шавкату Мирзиёеву был представлен проект стратегии «Правосудие – 2030». В нем определены 57 задач, 160 конкретных мер в Программе действий на 2026–2028 годы и 33 цели, которые должны быть достигнуты к 2030 году.

В стратегии определены такие задачи, как обращение граждан в суд без лишних хлопот, своевременное восстановление нарушенных прав и повышение доверия к справедливости судебных решений.

Также предусмотрены меры по усилению контроля за законностью административных актов и ведению открытого реестра административных актов, признанных незаконными.

В чем основная суть предложений для гражданина?

Рассмотренные предложения можно кратко суммировать следующим образом:

Предложение

Предусмотренная возможность

4 вида исковых заявлений

Судебная защита, направленная на предотвращение нарушений прав

Бессрочный иск

Требование признать правонарушение госоргана

Прямое обращение в суд

Обжалование нормативно-правовых актов местной власти

Контроль исполнения решения

Механизм штрафа и последующего уведомления прокурора, если госорган не исполняет решение суда

Вместе с тем, важно, что это пока предложения их точный порядок, сфера применения и механизм работы будут определены после принятия соответствующих правовых актов.

В целом, в центре предложений презентации стоит одна основная идея — расширение возможностей судебной защиты гражданина в отношениях с государственными органами. Если эти инициативы будут юридически утверждены, в административном судопроизводстве могут появиться новые механизмы защиты для граждан.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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