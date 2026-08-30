Высокое признание в «Куксарое»: Президент вручил Нарендре Моди орден «Олий Даражали Дустлик»

·22·Узбекистан
Высокое признание в «Куксарое»: Президент вручил Нарендре Моди орден «Олий Даражали Дустлик»

Аналитическая статья, подготовленная на основе деталей торжественной церемонии в резиденции «Куксарой» в Ташкенте, где Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил Премьер-министру Индии Нарендре Моди высшую награду нашей страны — орден «Олий Даражали Дустлик», а также возведения двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства:

Историческое событие в «Куксарое»: Шавкат Мирзиёев вручил Нарендре Моди орден «Олий Даражали Дустлик»!

30 августа в столичной резиденции «Куксарой» в рамках узбекско-индийского саммита состоялось торжественное мероприятие высокого уровня. Президент Шавкат Мирзиёев лично вручил Премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди, находящемуся в нашей стране с официальным визитом, высшую государственную награду Узбекистана — орден «Олий Даражали Дустлик».

Вручая почетный орден, глава государства особо отметил, что это решение является символом высокого уважения народа и государства Узбекистана за неописуемый личный вклад руководителя правительства Индии в укрепление многовековых уз дружбы, доверия и взаимного сотрудничества между двумя странами и нашими народами.

Высокое признание в «Куксарое»: Президент вручил Нарендре Моди орден «Олий Даражали Дустлик»

«Наши связи вышли на новый уровень»: Заявление Президента и стратегическое решение

Важные политические договоренности, достигнутые в ходе саммита, и ключевые тезисы из выступления главы государства:

  • Доверие и перспективные цели: «Убежден, что совместными стремлениями и практическим действиями наши многоплановые и долгосрочные связи будут и впредь стремительно развиваться», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев;

  • Всеобъемлющее стратегическое партнерство: По итогам этого исторического визита и проведенных плодотворных переговоров удалось официально поднять связи между двумя дружественными странами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства;

  • Новый качественный этап сотрудничества: Было признано, что благодаря совместным усилиям связи в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах выведены на новый качественный этап.

Высокое признание в «Куксарое»: Президент вручил Нарендре Моди орден «Олий Даражали Дустлик»

По словам специалистов, врученная эта высшая награда и новый статус послужат выводу взаимовыгодного партнерства во благо процветания двух народов на еще более новые рубежи.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эпоха: Какие стратегические документы были подписаны в Ташкенте? (Полный список)Новая эпоха: Какие стратегические документы были подписаны в Ташкенте? (Полный список)Сегодня, 16:53Шавкат Мирзиёев торжественно встретил Нарендру Моди в резиденции Куксарой (фото)Шавкат Мирзиёев торжественно встретил Нарендру Моди в резиденции Куксарой (фото)Сегодня, 16:01В Узбекистане количество принадлежащих населению автомобилей приближается к 5 миллионамВ Узбекистане количество принадлежащих населению автомобилей приближается к 5 миллионамВчера, 23:38Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах УзбекистанаСтало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах УзбекистанаВчера, 23:34Спецоперация: разоблачен тайник с 13,6 кг опия! (Оперативные подробности)Спецоперация: разоблачен тайник с 13,6 кг опия! (Оперативные подробности)Вчера, 21:52Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)Вчера, 21:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?