Высокое признание в «Куксарое»: Президент вручил Нарендре Моди орден «Олий Даражали Дустлик»

Аналитическая статья, подготовленная на основе деталей торжественной церемонии в резиденции «Куксарой» в Ташкенте, где Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил Премьер-министру Индии Нарендре Моди высшую награду нашей страны — орден «Олий Даражали Дустлик», а также возведения двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства:

Историческое событие в «Куксарое»: Шавкат Мирзиёев вручил Нарендре Моди орден «Олий Даражали Дустлик»!

30 августа в столичной резиденции «Куксарой» в рамках узбекско-индийского саммита состоялось торжественное мероприятие высокого уровня. Президент Шавкат Мирзиёев лично вручил Премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди, находящемуся в нашей стране с официальным визитом, высшую государственную награду Узбекистана — орден «Олий Даражали Дустлик».

Вручая почетный орден, глава государства особо отметил, что это решение является символом высокого уважения народа и государства Узбекистана за неописуемый личный вклад руководителя правительства Индии в укрепление многовековых уз дружбы, доверия и взаимного сотрудничества между двумя странами и нашими народами.

«Наши связи вышли на новый уровень»: Заявление Президента и стратегическое решение

Важные политические договоренности, достигнутые в ходе саммита, и ключевые тезисы из выступления главы государства:

Доверие и перспективные цели: «Убежден, что совместными стремлениями и практическим действиями наши многоплановые и долгосрочные связи будут и впредь стремительно развиваться», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев;

Всеобъемлющее стратегическое партнерство: По итогам этого исторического визита и проведенных плодотворных переговоров удалось официально поднять связи между двумя дружественными странами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства ;

Новый качественный этап сотрудничества: Было признано, что благодаря совместным усилиям связи в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах выведены на новый качественный этап.

По словам специалистов, врученная эта высшая награда и новый статус послужат выводу взаимовыгодного партнерства во благо процветания двух народов на еще более новые рубежи.